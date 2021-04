Cristina Fallarás también abandona Twitter: "Este lugar acabará siendo un Forocoches"

Dejo Twitter.

Aquí he aguantado incluso amenazas de muerte a mis hijos. Y aquí seguí porque era un medio de comunicación sin igual. Ya no.

Ya no sirve.

Hace algún tiempo impulsé #Cuéntalo. Hoy no podría. Un minuto después estaría lleno de gusanos.



HILO:https://t.co/A8NXDVvy6H