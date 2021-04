Ya puedes dormir tranquilo: Gizmodo archivará las publicaciones de Yahoo Respuestas ante el cierre del portal

A principios del mes de abril nos llegaba la triste noticia de que Yahoo Respuestas iba a cerrar debido a su bajada de popularidad. Gizmodo, una página web especializada en tecnología, ha desarrollado un espacio donde pretende archivar parte de la plataforma.

La marcha de Yahoo Respuestas suscitó la nostalgia de muchos usuarios, que compararon su cierre con el incendio de la biblioteca de Alejandría. Esta similitud que ven algunos no es exagerada, al menos no del todo, ya que el inicio de Yahoo Respuestas en 2005 también fue la incursión de muchos al mundo de los memes en Internet.

Después del 4 de mayo, la plataforma ya no estará visible para el mundo y, aunque no se usase tanto como antes, es inevitable que el plazo de un mes para despedirnos que ha dado Yahoo sea muy poco para algunos.

Yahoo aclaró que, hasta el 30 de junio, los usuarios podrían descargar sus preguntas y respuestas, sin embargo, hasta ahora no está ofreciendo ninguna solución para aquellos que quieren archivar su contenido favorito no publicado por ellos. Con la intención de recopilar estos archivos, Gizmodo ha configurado un script que, con la ayuda de Internet Archive y un poco de código, archivó automáticamente 84 millones de preguntas que encontraron usando el ‘sitemap’.

En el artículo de Gizmodo aseguran que no saben si estas publicaciones “representan el universo completo de preguntas hechas a Yahoo Respuestas” (seguramente no). No obstante, en 84 millones de preguntas y respuestas guardadas pueden encontrarse muchos de las míticas publicaciones que despiertan la añoranza de los usuarios.

Gizmodo comenta que los scripts tardan y que con cada una de las preguntas tarda “más de un segundo en registrarse”. Descargarlas todas con el ritmo actual, les llevaría “al menos dos años y medio”, un tiempo que no tienen, puesto que en menos de un mes Yahoo Respuestas cerrará.

Para recoger publicaciones tanto de sus orígenes como de los últimos años, Gizmodo está intentando archivar una muestra representativa al azar y, así, preservar parte de este icónico sitio de Internet. De momento, ya se ha habilitado para ver pública y gratuitamente parte de las publicaciones recopiladas por Gizmodo en este enlace.

Además de Gizmodo, un colectivo voluntario de archivistas que recibe el apodo de ‘Equipo de Archivo’ también está trabajando en salvar la totalidad de las preguntas y respuestas de la web. Gracias a ellos y a Gizmodo, posiblemente no perdamos parte del inicio de los memes en Internet.

