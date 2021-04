Missió: Salvar al sarcet marbrenc en l’Albufera

A ulls profans pot semblar “només un ànec”, com tants altres que recullen el pa dur xopat, en competència amb les carpes, dels passejants en multitud de parcs urbans. No és un animal tan espectacular i emblemàtic com l'ós bru, el linx ibèric o l'àguila imperial, acostumats a protagonitzar notícies en els mitjans; però el sarcetet marbrenc és igual de rellevant que ells i està, si cap, en major risc.

Fins a mitjan del segle passat era fàcil veure-ls en els aiguamolls del Mediterrani, però hui dia, i vinculat al declivi d'aquests entorns únics, només comptem amb 45 parelles en tota Espanya. I Espanya és quasi el seu únic lloc de distribució a Europa. A eixes xifres tan escarides se suma el preocupant fet que la tendència és que el seu número continue reduint-se.

Per això el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va incloure al sarcet marbrenc en el llistat d'espècies en perill crític d'extinció, al costat del capsigrany petit, que abunda a Europa però desapareix a Espanya; la nàiade auriculada, una sort d'ostra d'aigua dolça; la nacra, un enorme mol·lusc del Mediterrani; la jara de Cartagena; el visó europeu, exemple dels estralls de les espècies invasores; i el gall salvatge cantàbric, una espècie que, malgrat els molts esforços per recuperar-la des de fa anys, no aconsegueix alçar cap. Igual que l'ós o el gall salvatge evoquen els paratges càntabres o que el linx estarà per sempre unit a Doñana en l'imaginari col·lectiu –per molt que els seus hàbitats siguen, en realitat, més amplis, encara que eixa és una altra història–, l'existència del xarxet marbrenc està íntimament lligada als aiguamolls.

Per això, el projecte LIFE Sarcet Marbrenc recuperarà 3.000 hectàrees d'aquests amenaçadíssims ecosistemes per a assegurar la seua supervivència. Durant els pròxims cinc anys, gràcies a aquest projecte amb fons europeus, s'actuarà en espais pertanyents a diferents comunitats autònomes, com l'Albufera de València, el Parc Natural del Fondo (Alacant), els marenys del Guadalquivir i la llacuna de la Morera (Múrcia).

Tots són aiguamolls de la Xarxa Natura 2000. Entre les accions previstes es compraran 141 hectàrees de tres finques situades en zones considerades en l'estratègia de conservació del sacet com a llocs crítics, és a dir, àrees vitals per a la seua supervivència i recuperació.

Un exemplar de arcet marbrenc . FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

“La pèrdua i degradació de l'hàbitat és la seua major amenaça i fa perillar la supervivència de l'espècie. Els aiguamolls pateixen l'impacte de la sequera, la contaminació, la proliferació de barreres artificials i altres amenaces causades per activitats humanes”, explica a 20minutos Ignacio Torres, subdirector de Biodiversitat i Canvi Climàtic de la Fundació Biodiversitat i director del LIFE Sarcet Marbrenc.

“L'alteració del règim hídric ha afectat moltes espècies dependents d'aiguamolls molt succints, on l'espècie criava a la fi de primavera i l'estiu. Els marenys de Doñana o La Raja en el Hondo pateixen problemes d'aigua en època de reproducció. Però el LIFE Sarcet Marbrenc contribuirà a recuperar aquests aiguamolls i al fet que el sarcet torne reproduir-se en ells”, assenyala.

L'expert aclareix que aquests fràgils ecosistemes, que segons l'ONU es destrueixen a un ritme tres vegades més ràpid que els boscos i que el seu 35% ha desaparegut entre 1970 i 2015, són fonamentals per a la biodiversitat. Són, segons explica, “com els renyons del planeta. Subministren aigua i aliments, ajuden a mitigar els efectes del canvi climàtic, contribueixen a controlar inundacions i sequeres, a protegir la costa i a filtrar l'aigua. A més, milloren la qualitat de l'aire, proporcionen matèries primeres i recursos genètics per a medicines i energia hidroelèctrica”.

Torres explica que també es treballarà fent seguiment de l'espècie, per a conéixer millor els seus moviments i amenaces, i “col·laborant amb altres països del nord d'Àfrica on passa moments del seu cicle anual”.

En paral·lel, es reforçaran les poblacions a través d'un programa de cria en captivitat i alliberament d'exemplars. El projecte LIFE compta amb dos centres de referència que crien amb èxit sacets marbrencs: la canyada de los Pájaros, a Andalusia, i el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre El Saler, a València.

Així és la ‘marmaronetta angustirostris’

El sarcet marbrenc va ser descrit per primera vegada pel zoòleg francés Édouard Ménétries l'any 1832. El seu nom científic (marmaronetta angustirostris) fa referència al seu pic estret. És gregària (és a dir, tendeix a viure amb més congèneres), s'alimenta d'insectes i llavors i agrada de les aigües succintes i la protecció que dóna la vegetació de les ribes. A nivell global està catalogada com a espècie vulnerable pel gran descens de la seua població.

5 PREGUNTES

A Ignacio Torres, subdirector de la Fundació Biodiversitat i director del LIFE Xarxet marbrenc.

Ignacio Torres Ruiz-Huerta FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Per què és important protegir el sarcet marbrenc? Parlem d'una de les set espècies en situació crítica a Espanya. Si desapareixen, perdrem una part fonamental del nostre patrimoni natural. Són peces clau en l'engranatge que garanteix la bona salut dels ecosistemes i, per tant, del nostre benestar.

Quina és la principal amenaça a la qual s'enfronta l'espècie a Espanya? La pèrdua i degradació de l'hàbitat. Els aiguamolls pateixen l'impacte de la sequera, la contaminació, la proliferació de barreres artificials i altres amenaces causades per activitats humanes.

En quina situació concreta està? Es troba en el seu moment demogràfic més crític i amb tendència decreixent. Fins a mitjan segle XX, abundava en els aiguamolls costaners mediterranis. Però en les últimes dècades el seu declivi ha sigut tan dràstic que és l'ànec més amenaçat a Europa.

Quin és el principal objectiu del projecte LIFE Sarcet Marbrenc? Millorar la conservació de 3.000 hectàrees d'aiguamolls. En els pròxims cinc anys, emprendrem actuacions per a millorar l'estat d'aquests espais.

Quan podrem percebre resultats en la recuperació del sarcet marbrenc? El projecte té una duració de cinc anys, fins a desembre de 2025, i serà llavors quan puguem fer balanç. Però a mesura que es desenvolupen les accions ja podrem veure resultats.