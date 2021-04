El Cementeri de València dedica un monòlit a les víctimes del franquisme

L'Ajuntament de València ha instal·lat un monòlit en record de les víctimes de la dictadura franquista i “de l'odi i la intolerància” en la secció setena dreta del Cementeri general de la ciutat, on es troben les fosses comunes de represaliats del règim. L'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, i l'edil de Cementeris, Alejandro Ramon, van visitar ahir el monòlit i van presidir l'acte, el primer homenatge del Consistori a aquestes víctimes, en el qual va ser presentat.

La convocatòria es produïa a més un dia abans del 90 aniversari de la proclamació de la Segona República, que se celebra aquest dimecres. “Deixarem escrit, també en els nostres cementeris, el relat de la nostra ciutat”, va afirmar el primer edil en el seu discurs. “València vol ser una ciutat que recorda als seus morts i que els ret homenatge de maneres ben diferents, totes bones i adequades”, va agregar.

A més, va recordar que fa pocs dies es va traslladar al mateix cementeri el sarcòfag que Mariano Benlliure va crear per a acollir les restes mortals de Vicente Blasco Ibáñez, un acte que “també la Guerra Civil i la dictadura van retardar 80 anys”. “Aquest Govern no s'oblida del nostre passat. Millora els espais i dóna veu als qui durant tant de temps la van perdre i romanien en una fossa comuna mentre els seus familiars els continuaven buscant. Deixarem també escrit en els nostres cementeris el relat de la nostra ciutat, ple de matisos, sens dubte, i per això més ric”, va exposar Ribó.

També va manifestar que “el Cementeri general és un dels llocs de la memòria de la Ciutat de València”, com també ho és “el Monestir de San Miquel dels Reis, el Centre Cultural de la Petxina, el Centre Administratiu Nou d’Octubre o, fins i tot, el camp de Mestalla, sense que la gran majoria de la població ho sàpiga ni ho recorde”.