Sonsoles, la mujer con la que Antonio David habría sido infiel a Rocío Carrasco, rompe su silencio: "Es un manipulador"

Sonsoles, la mujer con la que Antonio David Flores habría mantenido una relación sentimental cuando estaba casado con Rocío Carrasco, según contó esta última en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, ha concedido una entrevista por teléfono en exclusiva al programa Sálvame de Telecinco, en la que califica al exmarido de Rocío de "zalamero y manipulador", y añade que ella no fue la única mujer que estuvo con el ex guardia civil en aquella época.

En unas declaraciones adelantadas por Sálvame este martes, Sonsoles, que trabajaba como camarera cuando conoció a Antonio David, afirma que su relación con él fue "sentimental y laboral", y asegura asimismo que ella es la mujer "a la que [Antonio David] ha negado y a la que iba a negar toda la vida, porque no podía darle la razón a Rocío Carrasco". "Aceptar su relación conmigo era darle la razón a una mujer con la que tenía una guerra brutal", añade.

"Mi historia fue una relación, una historia de amor y de años", dice Sonsoles.

Sobre la personalidad de Antonio David, Sonsoles indica que "es muy zalamero y muy manipulador, y muy embaucador... Yo tenía 17 años, estaba recién salida del cascarón, y con 20 seguía siendo la misma niña". "Él es tan soberbio y es tan prepotente... Es así en televisión y en la intimidad, es realmente así", agrega.

"La curiosidad mató al gato"

En el segundo capítulo de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, Rocío Carrasco contó cómo vivió su boda con Antonio David Flores tras quedarse embarazada, así como la infidelidad de su ahora exmarido cuando esta estaba esperando ya su segundo hijo.

Tras la positiva experiencia vivida con el nacimiento de Rocío Flores, Carrasco aseguró que ella y Antonio David decidieron tener un segundo hijo en común. "El segundo embarazo no fue como el primero. Sí, buscábamos ese niño", dijo.

Sin embargo, sus vacaciones de verano en Chipiona lo cambiaron todo para ella. Según contó, eran "una pareja muy joven" y, además de ir a la playa, aprovechaban también para salir de noche a una conocida discoteca de la localidad "en la que las camareras eran modelos", apuntó Carrasco.

"Un día de verano empiezo a ver cosas que no me gustan", señaló la hija de Rocío Jurado, antes de relatar cómo vivió la supuesta infidelidad de su entonces marido. "Con una determinada chica, que se llamaba Sonsoles, le veo demasiada complicidad, demasiados detalles que no eran los esperables de una persona a la que acababas de conocer", indicó.

Cuando Carrasco le preguntó a Antonio David por su actitud con aquella joven, este, según Rocío, reaccionó con insultos: "Su respuesta era que yo estaba loca, que a mí el embarazo me estaba afectando a la cabeza, que las hormonas me estaban sentando muy mal".

Una noche en la que salió con él a la discoteca, Antonio David "fue a por una copa y vi que tardaba, así que fui a buscarlo", contó Rocío. "La curiosidad mató al gato: me lo encontré comiéndose la boca con la tía detrás de la barra", dijo.