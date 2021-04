Rafael, en 'First dates': "Estoy buscando a una mujer 'llaverín', que sea bajita y manejable"

"Tú tienes que ligar mogollón", afirmó Carlos Sobera nada más ver a Rafael cruzar las puertas del restaurante de First dates este martes. Y es que la forma física del asturiano afincado en Tenerife y su buen color impresionaron al presentador.

"Soy entrenador personal y doy clases al aire libre", explicó Rafael. "Dicen que transmito energía, y en mi trabajo tengo que hacerlo para seguir con la actividad diaria", añadió el comensal.

Pero Sobera le preguntó: "¿Qué está fallando para que no encuentres a tu media naranja?", a lo que el asturiano le respondió que "soy muy exigente". Y comentó que "me he casado dos veces y lo que le pido a una mujer es que sea fiel, yo nunca he sido infiel".

"Estoy buscando a una mujer, como decimos en Asturias, un 'llaverín', sin querer menospreciar ni insultar: Que sea bajita, manejable, deportista, que se cuide y le guste el aire libre", afirmó Rafael.

Yolanda, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Yolanda: "Soy una mujer bastante abierta, me gusta la gente que me transmite paz porque estoy en un punto muy zen de mi vida, y me dé positividad porque huyo de la gente tóxica", comentó en su presentación.

"Mi primera impresión al verla ha sido muy buena y positiva. Creo que puede resultar bien la cita", afirmó el asturiano, Mientras que la opinión de la docente fue muy diferente: "Me esperaba alguien más alto que yo y más fuerte. No me ha encantado, pero voy a conocerle".

Ambos comenzaron la cena comentando sus aficiones, gustos, trabajos... intentando conocerse un poco más y, como comentó Yolanda, dándole una oportunidad a Rafael para saber más de él.

Pero no consiguieron coincidir en muchas cosas, algo de lo que no se dio cuenta Rafael, ya que sí quiso una segunda cita con Yolanda porque "me parece una mujer muy simpática". La docente, por su parte, no quiso volver a quedar "como pareja, pero sí podemos vernos para tomar unas cañas y hacer submarinismo".