Arturo Valls aparece lesionado en '¡Ahora caigo!': "El médico me ha dicho que, o me cuido, o no podré mover el brazo"

El público presente en las gradas de ¡Ahora caigo! se sorprendió este martes al ver entrar a Arturo Valls con el brazo derecho en cabestrillo: "Me gustaría decir que fue jugando al tenis o que me caí de la bicicleta, algo épico, pero no", explicó el presentador.

"Me he lesionado en casa practicando cómo pedir la moneda más grande del concurso. Estaba perfeccionando el movimiento de ondulación y me he jodido el codo", afirmó el valenciano. "El médico me ha dicho que o paro y me cuido, o no podré hacer ese movimiento nunca más", añadió.

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

También señaló irónicamente que "ni puedo jugar al yoyo, arrojar un boomerang o lanzar flechas, con lo que significa para mí". Al verse la mano colgando se puso a correr por el plató imitando a un caballo, dando muestras de que no era una lesión real.

"Espero que entendáis mi dolor, pero es que me pueden arrebatar lo que más me gusta...", aseguró antes de dar paso a Borja, el concursante de la trampilla central.

Cuando el joven llegó, Valls le saludó con el codo: "¡Era broma!", exclamó el presentador, mientras el público gritaba "¡tongo!" al ver como se quitaba el vendaje: "Lo que os gusta una lesión y el drama...".