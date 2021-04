'MasterChef' promete cambiar la trágica vida del aspirante José María: "Increíble lo que has pasado con solo 18 años"

Este lunes se estrenó MasterChef 9. La primera parte del programa consistió en los castings finales, por lo que se pudo conocer los perfiles de quienes protagonizarán el talent. Si algo compartieron todos los aspirantes, es atesorar personalidades e historias muy características, al igual que la garantía de generar entretenimiento.

Entre esos perfiles, los hubo cómicos, dramáticos... y una mezcla entre ambos, como es José María Montero. Con una alegría arrolladora y tras explicar que la música, la cocina y la coquetería son sus pasiones, pasó a contar un poco sobre su vida, con un testimonio que tuvo a los tres miembros del jurado (Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz) enjugándose las lágrimas en cuestión de segundos.

El joven contó que su madre era cocainómana y vivía en la calle, por lo que la persona que más le había cuidado era su abuela Josefina. Sin embargo, esta ahora tenía Alzheimer y él estudiaba restauración, por lo que no podía encargarse de ella.

Por otro lado, a su padre no lo conoce y recordó, entre lágrimas, que una de sus hermanas falleció en un accidente con tan solo nueve meses: “Voy tirando para adelante con mis estudios; me pago mi piso y me pago yo todo”, dijo orgulloso.

"Tú sabes la lección que nos estás dando a nosotros que a veces nos quejamos. Eres un luchador". Increíble todo lo que ha pasado con solo 18 años. ¡Se lo merece Jose María! https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/BbIvYRGIwe — MasterChef (@MasterChef_es) April 13, 2021

En esa línea, reconoció que esperaba que el programa le facilitara un poco la vida, igual que lo había hecho con aspirantes de ediciones anteriores. También esperaba que este le diera un cambio de aires muy ansiado por su parte.

La propuesta de José María

Como no podría ser de otra manera, el plato que presentó fue toda una declaración de amor para Josefina, y se llamó Amor de abuela. Pero, ¿Qué contenía la propuesta? Bacalao confinado a baja temperatura sobre una base de mousse de mejillones, todo ello acompañado por mejillones hechos al vapor y marinados en lima.

Esto gustó tanto al jurado que Pepe lo calificó como "platazo", y dijo que no estaba solo rico, sino muy bien acabado. Por su parte, Jordi Cruz contó que su abuela había fallecido por Alzheimer, una de las enfermedades más crueles "porque te borra", y destacó la valía del joven por haber sabido sobreponerse a tantas cosas. Tras esto, le entregaron uno de los 15 delantales blancos, lo que le aseguró una plaza en el programa.

"¿Tú sabes la lección que nos estás dando a nosotros, que a veces nos quejamos? Eres un luchador, es increíble lo que has pasado con tan solo 18 años", le dijo Pepe Rodríguez, emocionándose aún más. Después, salió para celebrarlo junto a su abuela y darle un fuerte abrazo.