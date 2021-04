Goyo Jiménez, en 'El hormiguero': "Ahora la gente viene con más angustia y ganas de reírse al teatro"

Goyo Jiménez fue el encargado de dar el toque de humor este martes a El hormiguero, al que acudió para charlar con Pablo Motos sobre su espectáculo Aiguantulivinamerica 2 -segunda entrega de su saga de monólogos sobre el modo de vida americano-, que representa los fines de semana en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid.

.@Goyojimenez nos presenta su espectáculo “Aiguantulivinamérica 2” en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid #GoyoEH pic.twitter.com/R4qZwieNfM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 13, 2021

"Que saludar tan bueno que tienes", señaló el presentador tras la entrada a plató de su invitado, que le contestó que "es ver público y los que estamos ansiosos y deseosos de tenerlo nos iríamos a hacerles el humor".

Motos, tras presentar el espectáculo de Jiménez, comentó que "ahora la gente dice que necesita reírse", a lo que su invitado respondió: "Noto que el público ahora viene a la función con más angustia y ganas de reírse".

El cómico también quiso destacar que "acabo todos los días la función aplaudiendo al público y les pido el favor de que vayan a ver a otros compañeros", en una clara señal de apoyo a los espectáculos en directo y en vivo.

"¿Tienes como objetivo hacer la trilogía de Aiguantulivinamerica?", quiso saber el valenciano, a lo que Jiménez le comentó que "quiero estrenar la presentación de la tercera parte en julio y empezar en otoño con la trilogía con función el viernes, sábado y domingo. Seguramente lo acompañe con un libro para conocer América sin haberla visitado".

Para abrir boca, repasó algunos extractos de su monólogo donde habla de las diferencias entre españoles y americanos: "Allí ni siquiera el crimen es igual, puedes entrar a cualquier edad en una organización armada y aquí tienes que cumplir los 18 para afiliarte a cualquier partido", comentó, arrancando las carcajadas del público.

"Tampoco nos parecemos en la forma de conducir porque ellos utilizan los coches de marchas para las carreras ilegales y tienen 17 marchas, no llevan copiloto porque necesitan el espacio para todas", afirmó.

Su teoría sobre las redes sociales

Motos también quiso hablar con su invitado sobre las redes sociales y la opinión que tiene de ellas: "Twitter es esa discoteca donde de vez en cuando matan a alguien, como esa urbanización de extrarradio donde de vez en cuando ladra un perro y le contesta otro".

"Por el contrario, Instagram es la urbanización buena, ahí la gente es muy cándida, pero a no me engañan... Facebook es el sitio donde todos parecen viejos menos tú; y Tiktok es como la ropa de C. Tangana, que la vemos y decimos: ¿Qué es eso?, pero a la gente le gusta", señaló entre risas.

Otro de los temas que trataron la curiosa obsesión de Jiménez con las perchas: "Tengo TOC, las perchas tienen que ser todas iguales, ponerlas en la misma posición y colocar la ropa por colores en degradado. Tengo un problema con ellas...", admitió.

Para concluir, el presentador quiso saber si, como cómico, había llegado a soñar chistes: "Sí, y despertarme en mitad de la noche para contárselo mi mujer para ver si es bueno. También he llegado a soñar con una serie y levantarme a las cuatro de la mañana a escribirla porque me parecía una gran idea".