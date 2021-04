L'ampliació nord del port obri un debat sobre el model de creixement de València

L'ampliació nord del port va camí de convertir-se no sols en un debat tècnic o econòmic, sinó també mediambiental i fins i tot, més enllà, en una reflexió sobre el model de ciutat al qual València vol aspirar de cara al futur. La recent resolució de Ports de l'Estat que deixa en mans de l'Autoritat Portuària de València (APV) l'execució del projecte, sense la necessitat d'una declaració d'impacte ambiental (DIA) addicional, ha provocat una cataracta de reaccions no només en l'àmbit polític, sinó també social i ciutadà.

Mentre els partidaris del macroprojecte al·ludeixen al creixement econòmic i a la creació d'ocupació com els principals beneficis del pla, els seus detractors centren les seues crítiques en l'impacte de l'ampliació en el front litoral de la ciutat, principalment a les platges del sud i al parc natural de l'Albufera. De fet, els dics d'abric ja construïts, i que s'haurien d'emplenar per a alçar les noves terminals de contenidors, ja estan produint la regressió de la línia de costa en el Saler, segons apunten alguns estudis.

La Federació d’Associacions Veïnals de València ha exigit aquest dimarts la paralització del procés d'adjudicació de la concessió per a la construcció i gestió de la nova terminal de contenidors i ha sol·licitat l'obertura d'un "debat seriós" en el qual "tinguen veu" tots els agents implicats per a analitzar el seu possible trasllat a Sagunt.

L'objectiu és, segons l'entitat, analitzar la possibilitat de desmuntar els actuals dics d'abric "que tant de mal han fet i continuen fent a les platges del parc natural de l'Albufera" per a reutilitzar-los en una possible ampliació del port de Sagunt, que satisfaça les necessitats d'espai de l'Autoritat Portuària de València (APV) a llarg termini.

Per a la Federació, aquesta opció, "realitzable tècnicament tenint en compte que, amb el seu nou projecte l’APV ja ha de desmuntar un contradic que va rebre finançament europeu, evitaria a més una infraestructura insostenible en termes econòmics i ambientals com és l'accés nord, viari lligat a l'ampliació portuària tot i que la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) de 2007 no ho contempla".

Aquesta opció, a més, "garantiria les previsions de nous llocs de treball, sense entrar en unes xifres que els propis estibadors han qüestionat en les seues al·legacions a causa de l'alta automatització amb la qual funcionaria la nova terminal", apunten.

"Es tracta d'obrir un debat seriós amb tots els actors polítics i ciutadans en el qual analitzem quin model de port i de ciutat volem i en el qual es posen sobre la taula totes les externalitats i efectes que tindrà l'ampliació per als barris del Marítim i de les pedanies de Pinedo, el Saler i el Perellonet, així com per a les seues platges molt erosionades ja, la qual cosa posa en seriós risc el Parc Natural de l'Albufera", ha manifestat la presidenta de l'entitat veïnal, María José Broseta.

La Federació mostra el seu suport "a quantes accions judicials duga a terme la Comissió Ciutat-Port per a paralitzar l'ampliació" amb l'objectiu que s'òbriga un debat ciutadà per a analitzar el model de port i de desenvolupament urbà més adequat per al futur, "que tinga en compte l'interés general de tots i de totes".

En l'àmbit polític, aquest projecte torna a dividir als governs d'esquerres tant de la Generalitat com de l'Ajuntament de València. De fet, recolzen l'ampliació nord el PSOE, el PP, Ciutadans i Vox, mentre Compromís planteja revertir el dic de l'ampliació del port i Unides Podem creu que els tribunals "han de" parar-la.

L'alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), insisteix en la necessitat de comptar amb una nova DIA i va alertar sobre possibles "problemes de mobilitat" que la circulació massiva de camions podria causar a València i la seua àrea metropolitana: "La ciutat no pot veure's maltractada", ha afirmat.

González Pons (PP), en contra

El vicepresident del Grup Popular Europeu i exconseller del PP Esteban González Pons es mostra crític amb l'ampliació portuària i també reclama debat. "El port de Rotterdam crea treballs (ni tants ni per descomptat d'alta qualificació), però per la seua causa quilòmetres i quilòmetres de costa són sacrificats. Jo no vull això per a València i reclame un debat públic i lliure perquè la ciutat decidisca si vol perdre les seues platges", ha expressat en Twitter.

"Som molts els que a València preferim platja que port, verd que contenidors i blau que quitrà", ha afegit en un altre missatge González Pons, el nom del qual es va contemplar com a possible cap de cartell per a l'Alcaldia de València en les eleccions municipals de 2019 pel PP, que va optar finalment per María José Català.