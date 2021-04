Este lunes, Anabel Pantoja acudió a Sálvame para comentar Supervivientes. Contenta porque está su novio, Omar Sánchez, en la isla, no creía lo que le decían sus compañeros de que su pareja se estaba acercando mucho a otras concursantes.

Belén Esteban le comentó que parecía que estaba "empezando a tontear" con Melyssa, pero la sobrina de Isabel Pantoja argumentó que solo estaba ayudándola a pescar, pues él tiene experiencia.

Pero el equipo de Sálvame quiso mirar exhaustivamente todas las imágenes y vieron que, mientras dormían, Omar Sánchez parecía estar muy cerca, casi rozándose con la pierna de otra compañera, algo anecdótico a lo que la sevillana no le dio ninguna importancia.

Sin embargo, estas imágenes de él durmiendo sí la emocionaron, pero por otro motivo. "Le echo mucho de menos", dijo Anabel Pantoja llorando, pues llevaba ya 15 días separada de él y durmiendo sola. "Pero quiero que llegue a la final. Lo que pasa que le echo mucho de menos, lo he visto durmiendo y me he acordado de cuando dormíamos juntos".

"Me emociona verlo, de tenerlo tan lejos, que no sabes lo mal que lo paso por las noches. Me cuesta irme a la cama, tengo que coger tres almohadas para abrazarlas", añadió.

Jorge Javier Vázquez y el resto de tertulianos continuaron pinchándola con que su novio iba a ligar con otras chicas, pero ella se negaba a creerlo: "Mi novio se va enamorado de mí".