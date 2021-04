Igea subraya que "ningún sitio en Europa" alcanza niveles de vacunación de Soria con más del 30% de la población

En respuesta a una pregunta parlamentaria del Pleno de las Cortes de este martes, Igea ha criticado que los socialistas carguen contra la Junta de no hacer vacunaciones masivas en este provincia cuando "no sólo es que lidere en España", sino que Soria lidera la vacunación "en toda Europa". "No hay ningún sitio donde más de 16 por ciento de la población haya recibido las dos dosis y más del 30 una dosis. Ningún sitio en Europa. Eso es lo que estamos haciendo tan mal", ha ironizado el vicepresidente.

Igea ha aprovechado su intervención para defender la actuación de la Junta de Castilla y León respecto a la suspensión cautelar de la administración de vacunas de AstraZeneca la semana pasada hasta que se determinó el nuevo criterio de edad para administrar este compuesto y se ha vuelto a preguntar "qué hubiera ocurrido" si 1.000 o 2.000 personas por debajo de sesenta años se hubieran vacunado ese día y ahora estuvieran pendientes de qué hacer con su segunda dosis como ocurre con los que ya la habían recibido previamente y se encuentran en este rango de edad.

La respuesta de Igea a esta pregunta se ha visto interrumpida por las protestas de la bancada socialista, hasta el punto de que el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, ha llamado al orden a la procuradora María del Carmen García Romero y, por dos veces, a la vicepresidenta segunda del Parlamento regional, Ana Sánchez, a quien en una pregunta posterior ha acabado por invitar a salir del hemiciclo tras un rifirrafe entre Verónica Casado, y la procuradora socialista Patricia Gómez.

La pregunta al vicepresidente Igea la ha formulado el procurador socialista Diego Moreno, quien ha criticado la "falta de empatía" del Gobierno regional después de cuestionar si la Junta está generando en la población "la sufidente y necesaria confianza respecto al proceso de vacunación contra el coronavirus".

ACTUACIÓN "IRRESPONSABLE"

Moreno ha señalado la suspensión de la vacunación con AstraZeneca como "una de las actuaciones más irresponsables de la Junta", tras lo que ha acusado al Gobierno autonómico de haber dejado a muchas personas "en la estacada", amén de haber creado "una sensación de desconfianza en el proceso de vacunación".

El socialista ha considerado que la Junta atentó contra el principio de confianza que debe regir en las decisiones sobre salud pública y de suspender la vacunación "sin evidencias que apoyen dicha decisión y sin ser la administración competente para ello".

"Ha vulnerado el derecho de los miles de personas que ese día se desplazaron hasta los centros", ha afirmado el parlamentario socialista, quien ha pedido a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que "vuelva a su consulta". "Se lo agradecerán sus pacientes y al resto de la Comunidad nos librará de seguir sufriendo sus decisiones irresponsables", ha concluido.