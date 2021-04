Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 9 morts i es mantenen en 83 els casos nous

Així mateix, s'han administrat un total de 1.083.961 dosi de la vacuna contra el coronavirus, 127.491 a Castelló, 390.615 a Alacant i 565.855 a València i ja estan immunitzats després de rebre les dos injeccions 287.237 persones.

D'aquesta manera, la xifra total de positius des de l'inici de la pandemia ascendeix a 387.443 persones. Per províncies, 15 a Castelló (39.675 en total); 43 a Alacant (145.526 en total); i 25 en la província de València (202.241 en total) i continua havent-hi un cas sense assignar.

Per la seua banda, el total de defuncions és de 7.228: 788 en la província de Castelló, 2.747 en la d'Alacant i 3.693 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 383 persones ingressades enfront dels 374 d'ahir, dels quals 24 estan en la província de Castelló, amb 7 pacients en UCI; 164 en la província d'Alacant, 29 d'ells en la UCI; i 195 en la província de València, 41 d'ells en UCI.

Des de l'última actualització s'han registrat 468 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 388.161 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribuïxen de la següent manera: 40.021 a Castelló, 145.281 a Alacant i 202.804 a València, a més de 55 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.522 casos actius, la qual cosa suposa un 0,88% del total de positius.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES I BROTS

Des de l'última actualització, els casos positius en residències de majors es mantenen en 5 (1 en la província d'Alacant i 4 en la província de València) i no s'han registrat ni morts ni contagis entre els residents, encara que sí hi ha hagut set treballadors positius.

Així mateix, s'han registrat 14 nous brots des de l'última actualització en la seua majoria d'origen social València 5 casos, Massamagrell 3 casos, Torrent 4 casos, Paterna 3 casos, Benaguasil 4 casos, Paterna 3 casos, La Pobla de Vallbona 3 casos, les Alqueries 4 casos, Vila-real: 7 casos, Benidorm 3 casos i Alacant 6 casos. A més, hi ha hagut tres brots d'origen laboral a Xeraco 4 casos, València 3 casos i Sant Joan d'Alacant 4 casos.