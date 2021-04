Desde que Rocío Carrasco comenzó a narrar su testimonio en su serie documental, muchas son las voces que se han querido escuchar, especialmente la de algunos de los protagonistas. Está claro que Antonio David ya ha hablado varias veces, pero la que no lo ha hecho ha sido Rocío Flores.

La hija mayor de la pareja es una de las más nombradas en la historia de Rociíto, pero la exsuperviviente no se ha pronunciado sobre el tema. Sin embargo, la joven de 24 años sí está en televisión como colaboradora de El programa de Ana Rosa para comentar Supervivientes y como defensora de Olga Moreno en el plató del reality.

Durante la emisión de los dos primeros episodios de Rocío, contar la verdad para seguir viva, Rocío Flores sí quiso pronunciarse. En un arrebato, cogió el teléfono y llamó al programa que presentaba Jorge Javier Vázquez aquel domingo 22 de marzo.

Aún con la resaca emocional de la emisión de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', una de las protagonistas indiscutibles de esta historia habla a través de las redes sociales para contar su versión de los hechos. En esta ocasión ha sido la propia Rocío Flores la que ha utilizado su cuenta de Instagram para contar cómo vivió ella la reaparición de su madre en televisión después de 25 años de silencio.(Fuente: Europa Press/Instagram) Rocío Flores.

"Con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa para explicar algo y para tender un puente una vez más", explicó en sus redes sociales al día siguiente. "No se vio oportuno, no se me dejó...".

Aunque días después, Carlota Corredera aclaró que se decidió no dejarla entrar por lo alterada que estaba, para protegerla, ahora Jorge Javier Vázquez ha confesado el motivo de la decisión.

"Intentó entrar, pero de la manera que habló a Alberto [el director], él decidió que era mejor que no entrara, incluso por protección", ha revelado este martes en Sálvame. "A mí me dijo Alberto lo que le dijo Rocío Flores".

"Si Rocío Flores en medio de la emisión, con una madre que ha estado a punto de suicidarse, dice al aire lo que le dijo, pues hombre, la posición de Rocío Flores no habría quedado en muy buen lugar. De solidaridad mínima", ha asegurado. "La empatía que demuestra Rocío Flores, no solo con la persona que es su madre, sino con el testimonio de una mujer, es inexistente".

Gema López ha opinado después que la joven "no se lo cree porque lo que a ella le han contado es otra cosa". "Lo que le han dibujado es que esa señora miente en todo, y ella lo que ve es a una mujer diciendo 'me he intentado suicidar por culpa de tu padre'", ha añadido.