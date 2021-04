Sindicatos avisan de que la plantilla del BBVA en Galicia ya está "muy apretada" y temen cierres en el rural

La dirección del banco ha convocado a la representación legal de los trabajadores este viernes, 16 de abril, para la celebración de una primera reunión ante su voluntad de iniciar un procedimiento de despido colectivo (ERE) en España, que afectará tanto a los servicios centrales como a la red comercial.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de la sección sindical de la CIG en el BBVA, Miguel Fernández, prevé que este ERE "incidirá notablemente" en Galicia por el cierre de oficinas "que ellos dicen que no son suficientemente rentables", pero "no es que no sean rentables, sino que para ellos no son suficientemente rentables".

A este respecto, señala que el año pasado "cerraron muchas oficinas del rural" en municipios como A Pastoriza, Ferreira de Pantón, Sober o Abadín, en los que era la única sucursal. Además, denuncia que en 2020 ya hubo un recorte de casi un 8% de empleados.

Según apunta la CIG, a 31 de diciembre de 2020, había en Galicia 862 trabajadores, después de una reducción de casi el 8% de empleados, pues un año antes había 934. Por provincias, el reparto es el siguiente: son 445 en A Coruña; 231, en Pontevedra; 114, en Lugo; y 72, en Ourense.

Todo ello, después de que en las últimas semanas personal del BBVA haya protagonizado protestas en Galicia por recortes de servicios en lo que consideran "una digitalización forzada", lo que "conlleva una exclusión financiera de gente". "Llegan al punto, desde el mes pasado, de cobrar por sacar de tu propio dinero en ventanilla", lamenta.

Miguel Fernández se queja de que trimestalmente ya se producen cierres de oficinas en la comunidad gallega, a lo que se suma unos "ritmos de trabajo que son insoportables" para los empleados.

CC.OO. DENUNCIA QUE "NO HAY SUFICIENTE PERSONAL"

En esta línea, el responsable del sector financiero de CC.OO. en Galicia, Jorge Villarino, remarca que el BBVA es "una empresa con beneficios", por lo que el ERE tiene que ser "por temas organizativos", aunque "no se conoce ni siquiera el modelo de banco que se quiere implantar".

Señala que, por el momento, solo hay "estimaciones" de que que el despido colectivo puede afectar a más de 3.000 empleados en España, pero no hay datos de impacto en Galicia. Además, prevé que el viernes sigan sin conocerse cifras y solo se avance en la composición de la mesa negociadora, con el horizonte de la junta general de accionistas del 20 de abril.

Y es que la plantilla está "muy apretada cualitativamente y cuantitativamente" en Galicia. Este sindicalista de CC.OO. censura que "no hay suficiente personal" y "se llega a cerrar sucursales cuando hay bajas".

Mientras, Beatriz Meilán, de UGT, llama a esperar a la reunión del viernes y al avance de la mesa negociadora para conocer la afectación que habrá en Galicia.

ANUNCIO DE ERE

La entidad ha asegurado en una carta dirigida a los empleados que su objetivo es explorar conjuntamente fórmulas que permitan minimizar el impacto en la plantilla.

En la carta, BBVA apoya su decisión en el contexto de "profunda transformación" para el sector, marcada por una enorme presión competitiva, bajos tipos de interés, la adopción acelerada de los canales digitales por parte de los clientes y la entrada de nuevos actores digitales.

El banco considera que para garantizar su competitividad y la sostenibilidad del empleo a futuro, resulta "imprescindible" continuar trabajando de forma aún más decidida en reducir su estructura de costes.

En este sentido, ha asegurado que pretende abordar el proceso con actitud dialogante, con el compromiso de seguir criterios de objetividad y con la voluntad de llegar al mejor acuerdo posible para todos.

El pasado mes de enero, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ya había adelantado que ejecutaría en la primera mitad de 2021 un plan de reestructuración de costes en España que aún se encontraba en fase de estudio pero para el que se estaban considerando "todas las opciones".

"Vamos a emprender alguna acción en la primera mitad de 2021. Tenemos el serio compromiso de revisar nuestra base de costes y de explorar la posibilidad de reestructurarla a principios de año", indicó entonces Genç.

Este anuncio ha sido ahora confirmado y dará el pistoletazo de salida este mismo viernes. La decisión de BBVA se produce paralelamente al inicio de conversaciones de la nueva CaixaBank con sindicatos tras la absorción de Bankia, que prevé la salida de al menos 7.000 empleados.