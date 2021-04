Les Corts augmenten l'aforament en el ple fins al 75% i les comissions deixaran de celebrar-s'en l'hemicicle

Així s'ha aprovat en la Junta de Síndics, que s'ha reunit aquest dimarts per a planificar la sessió de la setmana vinent, que arrancarà amb la jura o promesa de la diputada de Ciutadans Asunción Sánchez Morera, que remplazará a l'exportaveu, Toni Cantó.

El debat arrancarà amb la compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, per a donar explicacions respecte a un cas d'abusos a una menor tutelada.

El PSPV proposarà debatre sobre el pacte del transfuguisme; el PP, sobre ajudes per als sectors afectats per la Covid; Ciutadans, sobre la desescalada i ajudes per a l'oci nocturn; Compromís parlarà del fons Covid; Vox, sobre la salut mental dels professionals sanitaris i Unides Podem, sobre vacunació.

La Junta de Síndics d'aquest dimarts ha sigut a més el primer acte del portaveu socialista, Manolo Mata, després de la seua operació.