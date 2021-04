Una de cada tres pymes industriales valencianas acelera en innovación y nuevas tecnologías con la pandemia

Para hacer frente a la crisis derivada de la situación sanitaria, una de cada tres pymes industriales valencianas ha acelerado el fomento en innovación, y lo han hecho fundamentalmente en los productos y servicios que ofrecen (el 68,6%) y en procesos productivos (52,6%).

Sin embargo, la mayoría de estas pymes (79,4%) ha mantenido su modelo de negocio a pesar de la pandemia, frente a un 17,3% sí que ha decidido variar su oferta para adaptarse a las oportunidades y necesidades derivadas de la Covid-19.

Estas son algunas de las conclusiones que se pueden extraer del 'Estudio de los efectos de la COVID-19 sobre la industria valenciana', realizado a iniciativa de la Conselleria de Economía Sostenible, con la colaboración de la Universitàt Politècnica de València a través de su Cátedra de Economía Valenciana y el Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA), entre octubre y noviembre del año pasado.

El estudio se basa en una encuesta realizada sobre 520 pymes industriales valencianas (de 3 a 250 trabajadores) de los sectores del calzado, la energía, automoción, cerámico, juguete, mueble, textil, metal, químico, cartón y embalaje.

En relación con el nivel tecnológico, el 42,7% de las empresas industriales valencianas considera que tiene un nivel medio, el 23,8% medio-alto y el 16,9% alto. Las tecnologías más utilizadas en un 64,2%, son los sistemas de comunicación (intranets y videoconferencias) y los sistemas de gestión documental (Big data, etc.) con un 63,3%. Le sigue la automatización en producción (36,3%) y el internet de las cosas o productos inteligentes (29,4%).

Sin embargo, se aprecia un "uso pobre de tecnologías emergentes como la realidad virtual y aumentada", que solo usa 3,7% de las empresas.

Como consecuencia de la crisis pandémica, el 70% de las pymes industriales valencianas vio caer sus ventas, un 21,9% las mantuvo y un 8,1% logró aumentarlas. Así, durante los primeros seis meses de pandemia, las ventas cayeron un 90% en el calzado, un 100% en automoción, 60% en energía, 56,6% en cerámica, un 80% los juguetes, un 62,5% el mueble, 71% en textil, 62% el metal, 52% en el sector químico y un 78,7% en cartón y embalaje.

Los ERTE han sido el mecanismo más utilizado, pero con más intensidad en las industrias cerámica (83%), textil (82%) y cartón y embalaje (69%). En sentido contrario, han sido poco utilizados en la automoción (14%), en el sector químico (20%), energético (30%), el del juguete (40%) y el calzado (46%).

POCOS CAMBIOS EN RECICLAJE PROFESIONAL Y PERFILES DIGITALES

La adaptación y reestructuración de los puestos de trabajo, junto con la conciliación laboral, es la política de recursos humanos en que más cambios han hecho las pymes industriales valencianas en su conjunto. No obstante, entre el 60% y 80% indica que no han hecho ningún cambio importante en cuanto a políticas de reciclaje profesional o contratación de perfiles digitales.

En cuanto a las nuevas formas de relación laboral, la mayoría no ha hecho cambios significativos, sobre todo en el caso del sector de la energía o el juguete, donde el 80% de las empresas no han incorporado ningún cambio. Solo los sectores de la automoción y el químico han hecho algún cambio significativo.

Cabe destacar que la internacionalización de las compras y ventas sigue siendo muy significativa y con expectativas de mantenerse. Otro dato relevante es que casi la mitad de las empresas no adquieren productos de proveedores foráneos, y mantienen la confianza con los suministros. Además, casi tres cuartas partes de las empresas declaran cooperar con otras empresas locales, en red. Precisamente, el estudio incide en la importancia de la "clusterización" de la industria valenciana en el presente y futuro para superar sus debilidades.

Respecto a la adopción de políticas verdes y de economía circular, el 60,6% se mantiene igual que antes de la pandemia, frente a un 8,5% que las ha aumentado. Llama la atención que un 30,4% no ha adoptado ninguna política verde o de economía circular desde la pandemia y un 52,1% no conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y aunque los conozcan, el 40% no los ha incorporado en la gestión de su empresa.

UN TERCIO NO NECESITA FINANCIACIÓN EXTRA

Según el estudio, un 32,9% de las pymes industriales valencianas no ha tenido necesidades de financiación durante los primeros seis meses de pandemia, puesto que cabe tener en cuenta que las encuestas se realizaron entre octubre y noviembre del año pasado.

El instrumento más solicitado por las empresas son (con un 68,3%) las líneas de financiación o avales, seguido de las solicitudes de aplazamientos tributarios (42,2%).

UNA RECUPERACIÓN QUE "NO SERÁ FÁCIL"

A la luz de los datos del estudio, el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, ha admitido que la recuperación de la economía valenciana "no será nada fácil". La Covid-19 "ha cambiado todas las reglas del juego" y las restricciones establecidas para poder frenar la pandemia ha alterado el funcionamiento de las economías y han hecho "más urgente" atajar las debilidades que la economía valenciana ya tenía antes de la crisis.

Para Climent, el inicio del proceso de vacunación marca un "punto de inflexión" para ir retomando la actividad económica y en este escenario de reconstrucción apuesta por trabajar en una política industrial "limpia, digitalizada, descarbonizada, de valor añadido, basada en la innovación, y que permita generar empleo estable y de calidad". En definitiva, "más resiliente y localizada", ha remarcado.