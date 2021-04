'Passenger Tales', de Nuria Prieto, proyecto ganador del II Premio Arte y Compromiso de la UPO

Según ha señalado la Universidad Pablo de Olavide en un comunicado, el Premio Arte y Compromiso tiene el objetivo de promover acciones socioculturales innovadoras, creativas y comprometidas con la igualdad social a través de métodos, prácticas y herramientas artísticas. En esta segunda edición los trabajos presentados debían contemplar especialmente el avance en la digitalización, la sostenibilidad y la problemática de las desigualdades sociales, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS).

El jurado ha otorgado el segundo premio a la artista plástica María Ortega por su proyecto 'Horizontes', sobre murales colectivos en entornos carcelarios. Pablo Lara, Ana Rodríguez y José Robles, también utilizando la fotografía documental como medio, consiguen el tercer premio con 'Yo me miro tú me ves', un trabajo con jóvenes extutelados, un colectivo siempre en riesgo de exclusión social. Además, el tribunal ha otorgado dos menciones especiales a los proyectos 'Danza como Refugio', presentado por Teresa Núñez y María Victoria Rodríguez, y 'Circápolis' de Germán José López.

El jurado ha destacado de 'Passenger Tales' que "emplea la fotografía como herramienta artística para la exploración identitaria, empoderamiento y visibilización de la realidad del colectivo -la comunidad LGTBI entre la población solicitante de asilo y refugio-trabajando con una población migrante especialmente vulnerable desde sus trayectorias y vivencias a lo largo de todo el ciclo migratorio". Nuria Prieto Escuer es fotógrafa documental y mediadora artística, se formó como fotoperiodista en la Universidad Autónoma de Barcelona.

María Ortega ha obtenido el segundo premio con un trabajo colectivo desarrollado en prisiones. El jurado destaca de su proyecto 'Horizontes' que "propone el trabajo a través de la realización de murales colectivos que embellezcan el espacio carcelario con una comunidad de reclusos. El diseño permite una participación significativa del colectivo implicado de un modo colaborativo, favoreciendo la minimización de posibles tensiones en la convivencia y hostilidades". Ortega es artista plástica, formadora y arteterapeuta; licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.

Finalmente, de 'Yo me miro tú me ves', tercer proyecto premiado presentado por Pablo Lara Ávila, Ana Rodríguez Fernández y José Robles Molina, el jurado destaca que "utiliza la fotografía documental para trabajar con las realidades de un colectivo en exclusión social, como son jóvenes extutelados, mediante un proceso de arte terapéutico, donde se pone el acento en sus historias de vida, sus capacidades, sus valores y sus fortalezas que de este modo serán retratadas y puestas en común en una sociedad que mantiene ideas estigmatizadas de este colectivo. La fotografía no se usa como técnica solitaria, sino que se combina con incursiones psicoterapéuticas y de trabajo en grupo que enfatizan su componente expresivo y de construcción de grupos". Ana Rodríguez, Pablo Lara y José Robles forman el colectivo artístico Lamuta.

El proyecto ganador recibirá 4.600 euros, el segundo premio está dotado con 3.450 euros y el tercer premio con 2.300. El jurado del II Premio Arte y Compromiso ha estado presidido por Beatriz Macías Gómez-Estern, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide; y ha contado como vocales con Ascensión Moreno González, arteterapeuta y profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona; Claudio Pansera, gestor cultural, productor y docente en las universidades de Cuyo y de Buenos Aires; Zaida Trallero, Máster en Comunicación y Crítica de Arte y gestora en Sant Andreu Contemporani; y Esteban Romero Frías, profesor de la Universidad de Granada (UGR) y director de Participación e Innovación Social de la UGR.

La Universidad Pablo de Olavide convoca este premio, coordinado por el Servicio de Extensión Cultural, en el marco del Proyecto Atalaya 'Arte y Compromiso. Experiencias para el Cambio Social', financiado por la Dirección General de Universidades de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. La UPO coordina este proyecto, que va por su octava edición, con el objetivo fortalecer la interacción entre creatividad, innovación, arte, investigación sociológica y cultura.