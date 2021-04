Bonig no té "problema" en què el Congrés Regional del PP es faça abans del previst i reitera que es presentarà

La presidenta del PP a la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha assegurat aquest dimarts que encara que el Congrés Regional del PP estava previst per a després de l'estiu, no té "cap problema' si se celebra abans "perquè l'important no és el que passe dins del PP".

Bonig ha realitzat aquestes declaracions davant els mig després de mantindre una reunió amb els regidors del grup popular en l'Ajuntament de Benicàssim (Castelló).

La dirigent 'popular' ha assenyalat que fins ara solament ella ha manifestat la seua voluntat de presentar-se a la Presidència del PPCV, encara que ha indicat que si es vol presentar qualsevol un altre, "no hi ha cap problema".

"Ens han criticat sempre que féiem congressos a la búlgara, i quan obrim el nostre partit a la participació, ens diuen que estem dividits", ha lamentat Bonig, qui ha insistit que "qualsevol militant té dret a encapçalar un projecte i a presentar-se per a ser president local, provincial, regional o nacional".

"Jo he dit que em vaig a presentar amb total i absoluta lleialtat al partit, amb un projecte clar i amb tot el bé, el roín i errors que hem comès", ha afegit.

Respecte al Congrés Provincial del PP de Castelló ha assenyalat que respectarà "el que trien els militants i simpatitzants del PP, en aquest cas de la província de Castelló", i ha recordat que ella votarà com a militant i afiliada del PP de la Vall d'Uixó, "i, per descomptat, per primàries, que és un gran assoliment que vaig tindre a bé defendre perquè així m'ho van demanar tots els militants del partit".

Per tant, -ha dit- "no cal témer a les primàries, a la confrontació de projectes i al que diguen els militants, sempre amb respecte". "Respectaré el que decidisquen els militants del PP, com no pot ser d'una altra forma", ha conclòs.