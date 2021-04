Amazon rebaja hasta un 40% dos de los robots de cocina de Ikohs para que te los lleves a casa por menos de 300 euros

Aunque la cocina de nuestro hogar no sea una profesional como las de los restaurantes, tener un ayudante en los fogones es más fácil de lo que pensamos. La tecnología nos ha permitido contar con un dispositivo que nos ayude a agilizar los procesos culinarios con tareas como picar, trocear, pulverizar o montar si somos unos expertos reposteros. Gracias a él también podemos convertirnos en panaderos amateur, pues amasa panes, pizzas y otras mezclas para que la receta del pan de masa madre que tan viral se hizo el año pasado ya no se nos resista. Pero, además, este gadget también es capaz de cocinar por nosotros recetas completas para tener la comida lista siempre a tiempo. Si todavía no sabes que estamos hablando de los robots de cocina, ¡no sabes la gran ayuda que te estás perdiendo!

Estos pequeños electrodomésticos llegaron a nuestras cocinas para conquistarnos... ¡y lo han conseguido! Es imposible resistirse a los encantos de tener que introducir los ingredientes en su interior, programar el cocinado y dejar que sean ellos los que cocinen por nosotros y sin apenas manchar nada de la cocina. Además, son los mejores aliados para aquellos que no se llevan bien con la cocina puesto que, de esta forma, no tienen por qué renunciar a comer de forma variada, equilibrada y casera. Así, y aunque hay quienes prefieren contar con la ayuda de una olla programable, los robots de cocina son objetos de deseo foodie.

Claro que introducirlo en nuestra cocina no siempre está al alcance de todos los bolsillos, puesto que su compra requiere una inversión que, por mucho que se logre amortizar, no siempre es buen momento para llevarla a cabo. Por ello, cuando damos con una oferta irresistible, no la podemos dejar pasar y en 20deCompras somos mucho de ofertones como los que os traemos bajo estas líneas: Amazon ha rebajado dos de los modelos más populares de Ikohs hasta un 40% para que puedan ser tuyos por menos de 300 euros. ¿Te animas?

¿Con cuál te quedas?

- Para los cocinillas todoterreno... ¡el Chefbot Touch! Este modelo de Ikohs destaca por poner a nuestra disposición 23 funciones de lo más variadas con las que realizar, sin esfuerzos, cualquier labor culinaria, desde picar hasta cocinar a baja temperatura. Pero, no es su única prestación puntera: funciona con conexión wifi, tiene una pantalla a todo color e incluye hasta 14 accesorios, entre los que destacan la sartén, la batidora de repostería, la arrocera o yogurtera.

Chefbot Touch. Amazon

- Para principiantes... ¡el Chefbot Compact! Con el mismo número de funciones que el modelo anterior, esta versión es perfecta para aquellos que quieren dar sus primeros pasos con los robots de cocina. Tiene un tamaño compacto, lo que nos asegura que es fácil de manejar; incluye un libro con 100 recetas; y pone a nuestra disposición 10 velocidades para adaptarse a todas las preparaciones. Eso sí, este modelo no tiene conexión wifi y la calidad de la pantalla no es tan potente como la del Touch.

Chefbot Compact. Amazon

