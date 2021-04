Detingut a Ontinyent després de ser sorprés quatre vegades en una nit saltant-se el toc de queda

Els fets van ocórrer el divendres, entre les deu i les onze de la nit, horari en el qual segons la normativa vigent a causa de la pandèmia de coronavirus no està permès romandre en el carrer sense un motiu justificat.

Els agents, després de mediar en una discussió familiar entre dos germans en un portal i indicar a un d'ells que, a causa de l'hora que era no podia estar en el carrer i havia de tornar al seu domicili, van comprovar que aquest va fer cas omís a les seues indicacions i el van localitzar fins a en altres tres ocasions passejant per la via pública.

Cada vegada que observaven a l'home en el carrer, els policies li comunicaven que devia anar-se'n a casa, ja que estava incomplint el toc de queda i no tenia cap justificació per a açò. Ell, no obstant açò, els va respondre que volia alcohol i que anava "a esperar en el carrer fins que òbriguen els bars i punt", desobeint reiteradament les indicacions dels agents.

Per aquest motiu, els policies, després de localitzar-lo per tercera vegada en el carrer, li van proposar per a sanció per incomplir la normativa sanitària vigent. Finalment, després de veure'l una quarta vegada en la via pública, desobeir de nou a les seues indicacions i reafirmar la seua intenció d'esperar fins a les sis del matí que òbriguen els bars, ho van detindre com a presumpte autor d'un delicte de desobediència greu. El detingut, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.