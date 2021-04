Raquel Mosquera se defiende de las críticas de Alba Carrillo: "Otra impresentable que va de amiga"

Raquel Mosquera se pronunció con la prensa después de que Rocío Carrasco hablara de ella en su serie documental y desmintió las palabras de su hijastra. Esto provocó que Alba Carrillo, amiga de Rociíto, saliera en su defensa y hablara de la peluquera, pero parece que el lanzamiento de cuchillos no ha terminado ahí.

"Es el paradigma del buen gusto. No iría a su peluquería así me mataran, aunque tuviera cinco kilómetros de raíz. Esta mujer con ese estilismo se llama peluquera", criticó la modelo este lunes en Ya es mediodía.

La reacción de la que fuera mujer de Pedro Carrasco no se ha hecho esperar, y decidió hacerlo a través de Instagram: "Una vez más defendiéndome, mientras que otras se sientan a criticarme".

"¡No permito que nadie juegue con el pan de mis hijos! Otra impresentable que va de 'amigui' reciente de alguien que todos ustedes saben...", criticó Mosquera. "Se permite el lujo de decirme que para saber peinar tengo que ir peinada, y que vaya pintas. A lo mejor no siempre me sacan perfecta en todas las imágenes".

"Si algo destaca de mí especialmente es el no tener complejos y dedicarme menos tiempo a mí y más a mis hijos y a las horas que me tiró trabajando, no como otras", argumentó la peluquera. "Sin conocerme de nada en absoluto y sin saber nada de mi vida, tan solo las mentiras que le hayan podido contar supuestamente".

"A lo mejor conozco más de tu vida que tú de la mía", sostuvo. "Mira tú por donde, por conocer conozco hasta a tu exmarido Fonsi Nieto, gran deportista y un tío de puta madre, igual que su familia".

Después, Raquel Mosquera, ya que puso en entredicho su profesión de peluquera, destacó que le ha cortado el pelo a la familia de su ex y también a Sonsoles Ónega presentadora de Ya es mediodía. "Para mover el culito o andar en una pasarela también hay que saber y ya quedó reflejado que lo tuyo no era el andar muy bien en Supervivientes, que parecías un saltamontes. No hay que andar por andar, sino hacer camino al andar", concluyó la exmujer de Pedro Carrasco.