Víctimes del presumpte assassí de Marta Calvo li acusen de 33 delictes i li atribueixen l'agreujant de gènere

Aquest dimarts s'ha celebrat una nova vista en el Jutjat d'Instrucció número 20 de València, amb la compareixença de l'investigat, després de sol·licitar-ho una de les acusacions -que representa a les famílies de dos suposades víctimes mortals a les mans de Jorge Ignacio i d'altres quatre dones més que van sobreviure- amb la intenció d'ampliar els delictes que imputen Jorge Ignacio.

Aquesta acusació, que exerceix el lletrat Juan Carlos Navarro, va sol·licitar la vista després de les últimes declaracions incorporades al procediment per part de presumptes víctimes de Jorge Ignacio, que van relatar que van mantindre relacions sexuals amb l'acusat i que aquest les va drogar i les va introduir cocaïna per les seues zones íntimes.

L'investigat, no obstant açò, ha tornat a negar hui que haja matat a cap dona. Ha utilitzat el seu torn de paraula per a explicar en què consisteix una 'festa blanca' i ha assegurat que no ha matat cap xica. És més, ha assegurat que eren les dones les que ficaven les drogues en les festes, han indicat lletrats.

I preguntat pel cos sense vida de Marta Calvo, que ell va assegurar que va esquarterar després que morira accidentalment, ha insistit que ell ja va dir a la Guàrdia Civil on es va desfer d'ell. És a dir, en l'abocador. "És evident que en l'abocador no està, amb el que segueix ocultant el cos de Marta i no sabem amb quina intenció", ha afirmat l'advocada de la família de Marta, Pilar Jové, en declaracions als mitjans de comunicació.

10 VÍCTIMES I 33 DELICTES

En la compareixença, les acusacions de les 10 víctimes -tres d'elles mortes- acusen a l'investigat de 33 delictes en total en sumar-li fets punibles relacionats amb els delictes contra la salut pública, la llibertat sexual i les figures agreujades dels delictes d'homicidi i/o assassinat.

L'advocat Juan Carlos Navarro, per a justificar aquestes noves imputacions, ha introduït el terme de feminicidi i ha assegurat que de la prova practicada fins avui existeix un patró en el 'modus operandi' de l'investigat que es pot concretar en una triple seqüència traïdorenca.

FEMINICIDI I MATEIX 'MODUS OPERANDI'

L'advocat exposa que l'acusat sempre contractava dones que es prestaven a consumir substancies estupefaents i a practicar sexe. Amb aquest objectiu -sempre segons el seu relat de fets- generava en elles una situació de confiança per a poder accedir a la nuesa de la dona, sense objeccions.

D'aquesta forma no les triava per a practicar sexe, sinó que el seu propòsit era accedir a les parts íntimes de les dones i introduir-les cocaïna que, per la quantitat i puresa, era letal.

Aquesta situació -afirma el lletrat- generava "relaxació i confiança" en les dones, la qual cosa constitueix una traïdoria proditoria -de parany- i portava a un nou escenari: ja contractades, les dones es prestaven a prendre una copa i allí s'introduïa algun tipus de substància que disminuïa les facultats volitives de les víctimes, la qual cosa significaria una traïdoria de desvaliment.

I després d'açò, dins d'una traïdoria sorprenent, la dona, que ja havia consumit la substància de "atontamiento" i de cocaïna esnifada, començava l'ús de l'arma homicida: introduir cocaïna de gran puresa en quantitat letal en les parts íntimes de les dones. "El resultat ha generat que en alguns casos les dones han pogut reaccionar expulsant la substància letal estupefaent, però en uns altres ha provocat la mort", manté el lletrat en el seu escrit.

Davant aquests fets, se sol·licita que s'atribuïsca a l'investigat la circumstància agreujant de gènere: "Els fets han sigut comesos contra dones pel fet de ser-ho i amb intenció de deixar patent un sentiment de superioritat".

El lletrat recorda en el seu escrit que des del Conveni d'Istanbul, ratificat per Espanya l'any 2014, permet aplicar-se aquest agreujant a tota forma de violència contra les dones, motivat perquè l'agressor se sent superior i com a mitjà per a demostrar a la víctima que la considere superior, gaudint com agonitzen, convulsionan o moren.

A més, el lletrat al·ludeix a un tracte degradant i humiliant que condueix a tipificar aquesta conducta com a delicte contra la integritat moral: "El fet d'utilitzar a totes les dones de forma instrumental, contractant-les amb l'excusa de realitzar actes sexuals i, no obstant açò, buscar dominar-les i sotmetre-les a la seua perversió, introduint-les substancies estupefaents sense el seu consentiment".

Fins ara, el jutjat manté el procediment contra l'acusat per dos delictes d'homicidi/assassinat consumat; tres delicte d'homicidi en grau de temptativa; un delicte d'omissió del deure socórrec; un delicte contra la integritat moral/lesions; contra la salut pública; un delicte de profanació de cadàvers i un altre d'agressió sexual.