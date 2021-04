Los peinados que nos propone la Semana de la Moda de Madrid y que serán tendencia la próxima temporada

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid no es solo un evento donde celebrar la moda española e indagar sobre las próximas tendencias que nos pondremos en la siguiente temporada, también es un acontecimiento perfecto para fijarnos en uno de los elementos que más complementan un look: el peinado.

La elegancia contemporánea pasa por rayas en medio, ondas cada vez más suaves, efecto wet y recogidos bajos. La naturalidad convive con propuestas más atrevidas porque de lo que se trata es de que las tendencias encuentren su espacio en el estilo individual.

Melenas con volumen y tupé por Custo Barcelona

I am the Power but you too es el nombre de la colección del creador, toda una lección de actitud para empoderarnos y superar los momentos difíciles. "La sensualidad y la elegancia son las claves de la colección de Custo para encarar el futuro con el mejor ánimo. Eso se traduce en melenas por los hombros con mucho cuerpo gracias a un volumen generoso, puntas ligeramente trabajadas para que se ondulen y tupé alto para que eleve la figura y de paso la actitud", indica M.ª José Llata, de Peluquería Llata Carrera.

Desfile de Custo Barcelona en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. GTRES

Angel Schlesser y la belleza desigual

Su desfile ha contado con mujeres muy diferentes, mostrando la diversidad de la belleza y de la plenitud, inspirándose en la escuela de arquitectura y diseño alemana, Bauhaus. "La raya al lado es la gran apuesta de Angel Schlesser, ya sea en melenas largas, recogidas o cortas con efecto wet. El pelo es brillante, a veces sofisticado, otras más natural, pero siempre pulido y liso", afirma Charo García, de Salón Ilitia.

Desfile de Ángel Schlesser en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. GTRES

Pilar Dalbat: el pelo entre la tradición y la modernidad

Fortuny es el primer homenaje de la diseñadora a la figura de Mariano Fortuny que entiende la moda como un proceso artesanal y sostenible que aprovecha todos los recursos.

"El tratamiento del pelo es totalmente artístico, como también de las prendas, y se recoge con una trenza que funciona como tocado bajo la barbilla. Parte de una trenza y rodea el cuello sin que se vea cómo se une. Es así como fusiona la tradición que simboliza la trenza, con un tratamiento novedoso que moderniza la imagen", asegura Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros

Desfile de Pilar Dalbat en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. EFE

Reparto Studio, transgresión y modernidad

Figurantes retrata la teatralidad del día a día con piezas que se mezclan con lo nuevo, lo reciclado, lo tejido a mano. Un universo complejo, pero muy real. "Rapados o buzz cut, melenas con efecto mojado y flequillos despeinados y abiertos. Rubios amarillentos, tonos naturales y mucha transgresión para tener una actitud desenvuelta y muy urbana", añade Raquel Saiz, de Salón Blue by Raquel Saiz.