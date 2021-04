Dyson tira la casa por la ventana y rebaja hasta 200 euros sus aspiradoras sin cables: estos son los modelos en oferta

Hasta ahora, la perspectiva de limpiar la casa era de todo menos apetecible. Cuando llegaba este momento, sabías que tenías que invertir unas cuantas horas para dejar todo reluciente. Y, aun así, era posible que los resultados no fueran del todo lo esperado, ¿o acaso consigues unos cristales impecables a la primera? Por suerte, la tecnología ha avanzado para poner a nuestro alcance pequeños aliados que nos ayudan a que nuestro hogar esté completamente limpio. Los robots aspiradores son unos de los favoritos y ya son pocos los hogares que no cuentan con ellos. No es de extrañar, puesto que aspiran y barren el suelo con autonomía, sin que nosotros tengamos que hacer prácticamente nada, más que encenderlo o programar el ciclo de limpieza en la aplicación móvil.

Claro que, igual que son muchas las bondades de estos dispositivos, también hay que ser conscientes a la hora de adquirirlos que hay rincones de nuestro hogar que pasan desapercibidos para ellos, como los techos y las esquinas de algunos muebles. Para estos momentos, las escobas verticales son la mejor opción, puesto que permiten eliminar esta suciedad de forma fácil y eficaz, al tiempo que somos nosotros los que controlamos la limpieza. Eso sí, para conseguir los mejores resultados, lo más recomendable es apostar por una marca de calidad que nos los garantice.

En este sentido, Dyson es uno de los favoritos si hablamos de aspiradores sin cable, puesto que su tecnología y su potencia de succión hacen de sus dispositivos todo un acierto. Conscientes de estas premisas, en 20deCompras siempre estamos pendientes de los ofertones de la marca... ¡y hoy te presentamos unos muy suculentos! La marca ha activado una promoción en la que puedes ahorrarte hasta 200 euros en la compra de una de sus escobas verticales y ya te aseguramos que la inversión merece la pena.

Los mejores descuentos (¡y sus modelos!)

- Ahorra 200 euros... ¡con la V11 Absolute Extra Pro! Este modelo es, a día de hoy, el más potente de todo su catálogo: cuenta con un motor digital integrado que hace girar el cepillo hasta 60 veces por segundo. Con tres modos de limpieza optimizados, también es capaz de monitorizar el rendimiento del sistema 8000 veces por segundo e informar en tiempo real en la pantalla LCD.

Antes costaba 799 euros y ahora puede ser tuya por 599.

V11 Absolute Extra Pro Dyson

- Ahorra 80 euros... ¡con la V11 Parquet Extra! Con hasta 60 minutos de autonomía en el modo Eco, esta aspiradora sin cables es la aliada indiscutible de los suelos más delicados y las alfombras. Gracias a las rígidas cerdas de nailon, es capaz de penetrar en la alfombra para eliminar la suciedad y los filamentos de fibra de carbono para atrapar el polvo fino.

Antes costaba 549 euros y ahora puede ser tuya por 469.

V11 Parquet Extra. Dyson

- Ahorra 100 euros... ¡con la V8 Absolute+! Con dos cepillos especiales y seis accesorios, este modelo es perfecto para aquellos que quieren probar las ventajas de las escobas verticales. Ofrece hasta 40 minutos de potencia con el modo de succión 1, por lo que es una solución perfecta para nuestro hogar.

Antes costaba 399 euros y ahora puede ser tuya por 299.

Esta es la aspiradora de Dyson en oferta. Dyson

