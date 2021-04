AMP.- Oltra compareixerà en el ple per a donar explicacions sobre el cas d'abusos a una menor tutelada

Així ho han confirmat els diferents grups polítics en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics, que han inclòs aquest punt en el pròxim plenari. Oltra va demanar comparéixer en Les Corts després de conéixer-se la sentència que condemna a cinc anys de presó a aquest educador, ex-marit seu.

Sobre este tema s'han pronunciat tots els grups polítics en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics. Ana Vega (Vox) ha considerat que els fets són "molt greus" i ha exigit a Oltra la seua responsabilitat "no per la relació de parentiu que poguera tindre sinó per ser la màxima responsable de la Conselleria". Així, li ha acusat de "mantindre a un depredador sexual de menors mentre hi havia una investigació penal en curs". Per a la síndica, "comparéixer a petició pròpia no la exculparà".

També la portaveu de Ciutadans, Ruth Merino, ha defès que és una "qüestió amb la suficient transcendència i importància" per a donar explicacions en el ple i ha afirmat estar "desitjant" que les done, encara que els agradaria "més que fóra una comissió d'investigació".

Des del PP, la portaveu adjunta Elena Bastidas ha incidit que el culpable és l'agresos, però "la responsable d'aquest trist assumpte és la Conselleria que dirigeix Oltra". Així, ha manifestat que "aquest desgraciat assumpte no ha tingut com víctima la senyora Oltra, sinó a una menor de 14 anys". També han demanat una comissió d'investigació i ha instat al fet que s'amplie la investigació europea sobre els casos de prostitució a menors tutelades en Balears a la Comunitat Valenciana.

SUPORT DEL BOTÀNIC

Per la seua banda, els tres grups del Botànic han defès a la vicepresidenta. Des de la formació en què milita, Compromís, Fran Ferri ha ressaltat que Oltra vol "donar totes les explicacions", alguna cosa que "li honra". A més, el síndic ha apuntat que "ja ha respost diverses vegades" sobre aquest tema.

Manolo Mata (PSPV-PSOE) ha considerat que Oltra està passant per "la situació personal més dura que pot viure una persona en la seua vida quotidiana" i ha ressaltat el suport "personal i polític" del seu grup: "Ningú pot dubtar de la qualitat humana i dels valors de la vicepresidenta". A més, ha criticat que "algú vullga aprofitar-se políticament d'una actuació desafortunada", i ha assegurat que "les coses han canviat moltíssim des que van ocórrer els fets".

Per la seua banda, Pilar Lima (Unides Podem) ha enlletgit el "assetjament i enderrocament" al que considera que s'està veient sotmesa la vicepresidenta i li ha agraït la "voluntat de donar la cara". "Ens entristeix que el bloc de la dreta estiga utilitzant aquesta situació com a arma política contra ella. A més, ha remarcat que la seua formació està tractant aquest tipus de qüestions en l'àmbit estatal.

SENTENCIA

La sentència de la sala segona de l'Audiència Provincial de València condemna a l'educador social per abusos sexuals a aquesta menor tutelada per la Generalitat i en acolliment en un centre de València, entre els anys 2016 i 2017, quan l'adolescent tenia 14 anys, en l'interior del propi centre.

Per açò, en un vídeo publicat després de conéixer-se la sentència, Oltra va demanar comparéixer en Corts per a "donar totes les explicacions" sobre l'actuació de la Conselleria i seues pròpies, i va considerar: "També serà una ocasió per a comprovar si el verdader interés dels partits polítics, dels diputats i diputades i també l'interés mediàtic és sobre la víctima, els fets i la sentència o per a culpabilitzar-me a mi d'una cosa que no he fet jo, culpabilitzar-me per extensió".