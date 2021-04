Ribó insisteix en comptar amb una nova DIA sobre l'ampliació portuària: "La ciutat no pot veure's maltractada"

Ribó ha reiterat que l'ampliació d'aquest espai comportarà "problemes" de mobilitat a la ciutat i a la seua àrea metropolitana i ha repetit la seua aposta pel transport metropolità, a més d'advertir de les conseqüències mediambientals del citat projecte.

El primer edil s'ha pronunciat d'aquesta manera després de presentar en el Cementeri General de València el monòlit en memòria dels represaliats pel franquisme, preguntat per l'ampliació del port després de l'informe jurídic de Ports de l'Estat que determina que la DIA concedida en 2007 segueix vigent i que l'Autoritat Portuària de València (APV) és l'encarregada de determinar la necessitat d'una nova avaluació i també per si l'Ajuntament "presentarà batalla" a aquesta entitat en el seu consell d'administració.

"La batalla està molt clara, jo no la vaig a presentar. Fa dos anys o dos anys i mig que ja vaig votar clarament que no a aquest tema. Per tant, no s'ha de presentar. Està presentada des de fa molt temps", ha respost Joan Ribó.

El responsable municipal ha assenyalat, a continuació, que l'obra d'ampliació del recinte portuari valencià "suposa una sèrie de problemes mediambientals molt seriosos que s'han d'analitzar i resoldre", per la qual cosa ha instat a "buscar solucions".

"La Declaració d'Impacte Ambiental per a mi és imprescindible per a afrontar una sèrie de problemes", ha manifestat en aquesta línia l'alcalde.

"Problema número u: d'on anem a traure els milions de metres cúbics per a omplir açò; problema número dos i fonamental: què anem a fer amb la mobilitat d'aquesta ciutat i de la seua àrea metropolitana, com se'n va a resoldre; i problema número tres: tenim una llei de canvi climàtic, un problema de canvi climàtic, com afrontem açò", ha exposat.

Ribó ha advocat, com a "via de solució" als "problemes" de mobilitat i mediambientals, per fomentar el transport ferroviari. "Utilitzem el tren seriosament, com es fa a Europa", ha asseverat, al mateix temps que ha recordat que ja va parlar com a "solució" de seguir l'exemple "del port d'Hamburg".

"Jo no dic que no s'haja de fer. El que dic és que s'ha de fer un estudi d'impacte ambiental, que normalment es diu DIA", ha agregat el primer edil respecte a l'ampliació.

Després d'açò, Ribó ha repetit que "davant aquests problemes s'han de plantejar solucions perquè la ciutat no pot veure's maltractada com a conseqüència d'aquesta empresa". "Eixa és la meua posició, però no d'ara. Fa de dos a tres anys sempre ha sigut la mateixa", ha subratllat el responsable municipal.