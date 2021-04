Experts proposen un pla de finançament plurianual per a les universitats públiques amb un horitzó de 10 anys

Així consta en el document que han elaborat i en el qual treballa un equip tècnic per a presentar un esborrany aquest estiu, centrat en tres eixos: docència de qualitat, investigació d'excel·lència i transferència del coneixement, amb especial atenció a l'empleabilitat.

Les recomanacions de la taula hauran de plasmar-se en l'esborrany que rebran totes les parts per a arribar a un consens. "Sempre hem defès un pla de finançament plurianual, per objectius i consensuat, i seguim apostant per açò", subratlla la consellera d'Universitats, Carolina Pascual, destacant la importància de l'estabilitat i sostenibilitat en el finançament perquè les universitats valencianes puguen créixer i consolidar la seua projecció internacional.

Per als experts, el finançament ha d'assenyalar necessàriament quin model d'universitat es proposa per al futur, incentivant els aspectes que es consideren més rellevants i que giren entorn dels tres eixos. També incideixen que és necessari un model de finançament amb un horitzó no inferior a una dècada perquè les universitats puguen planificar-se amb un marge prou ampli per a dotar de seguretat, estabilitat i sostenibilitat al sistema.

La docència de qualitat, al seu juí, ha de posar un dels focus d'atenció en una alta inserció laboral, d'acord amb la formació dels egressats, com un "indicador important". Per a açò, proposen explorar el tipus d'informació que tenen les universitats sobre inserció laboral i qual seria necessari obtindre per a poder prendre mesures que milloren l'empleabilitat.

En matèria d'investigació, a més de la producció científica mesura amb índexs d'excel·lència, ressalten la importància de la captació de recursos tant econòmics com a humans en convocatòries competitives i la inserció laboral competitiva dels doctorands, com la figura dels doctorands industrials.

La transferència del coneixement és el tercer eix del pla, amb mesures per a potenciar la capacitat innovadora dels equips investigadors i indicadors com el nombre de patents registrades i llicenciades en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. També advoquen per incentivar la captació d'ingressos derivats de projectes de transferència o treballs d'investigació i desenvolupament tecnològic, contractats per agents públics i privats.

Aquesta taula d'experts de prestigi es va constituir al febrer de 2020 a Alacant, quan a va començar a treballar en els fonaments d'un nou pla de finançament. El virus va retardar els treballs, que es van reprendre de forma telemàtica i se celebraven amb una periodicitat setmanal. Després d'elevar les conclusions, l'equip tècnic treballa a adaptar les propostes per a plasmar-les en l'esborrany i difondre-ho a partir d'estiu, amb la finalitat de consensuar-ho.

Entre els seus membres, compta amb Antonio Cabrales, catedràtic d'Economia en l'University College London; Francisco Toledo, exrector de la UJI i president de Ports de l'Estat; José Antonio Pérez, exgerent de la UPV i alt comissionat per al finançament de la Comunitat; Juana Gallar, catedràtica de Fisiologia de la UMH, i Mª Dolores Furió Ortega com a professora d'Economia Financera de la UV.

També componen la taula Javier Andrés, catedràtic d'Anàlisi Econòmica de la UV; Jordi Caballé, catedràtic d'Economia de la UAB, i José Marín com a catedràtic d'Economia Financera de la Carlos III, tots assessors de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF).

Aquest grup inclou la secretària autonòmica d'Universitats, Carmen Bevià, i els directors generals d'Universitats, Pilar Ezpeleta; Pressupostos, Eva Martínez, i Finançament Autonòmic, Juan Salvador Pérez Ballester.