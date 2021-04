Revilla, increpado por un grupo de hosteleros: "Si no me vais a dejar hablar, me voy".

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha llevado hoy una desagradable sorpresa antes de recibir su primera dosis de la vacuna de Pfizer.

Un grupo de 15 hosteleros ha pedido a gritos su dimisión y le ha increpado por mantener cerrado el interior de los locales desde octubre. "Llevarás la comunidad a la ruina" o "quieres que nos vayamos como los mayores de 80 años al cementerio" han sido un ejemplo de las frases que el presidente autonómico ha tenido que escuchar.

Finalmente y después de pedir calma al grupo que protestaba y observar que no se detenían, ha decidido no hacer ningún tipo de declaraciones, ""Si no me vais a dejar hablar, me voy".