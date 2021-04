Compromís plantea revertir el dique de la ampliación del puerto y Unides Podem cree que los tribunales "deben" pararla

Así se han pronunciado los portavoces de los tres grupos que dan sustento al Gobierno del Botànic en declaraciones previas a la Junta de Síndics. Fran Ferri (Compromís) ha incidido en que no van a "dejar de lado la lucha para evitar la ampliación monstruosa del puerto"; Pilar Lima (Unides Podem) ha considerado que en la paralización "nos va la vida y la salud" y Manolo Mata (PSPV-PSOE) ha defendido "combinar el corazón y la cabeza" y desechar "posiciones fundamentalistas".

Mata ha argumentado que la ampliación y el dragado que afecta a las playas del sur "ya están hechos desde 2012". Así, ha abogado por un puerto de "emisiones cero" que apueste por mecanismos como el hidrógeno verde y que sea capaz de convivir con la ciudad.

En este sentido, ha criticado que la infraestructura "no ha sido amable con la ciudad históricamente" desde que "se cargaron la playa de Natzaret hace 40 años". Por ello, ha pedido al puerto que se implique en la regeneración de las playas del sur.

Además, ha considerado que los "puertos sostenibles son una apuesta de futuro" y que "no va a tener un coste medioambiental si lo hacen como está previsto".

No están de acuerdo con esta afirmación ni Ferri ni Lima. Para el portavoz de Compromís, "no hace falta una Declaración de Impacto Ambiental para ver qué passa en las playas del sur" y ha alertado del impacto de este proyecto sobre la Devesa del Saler y l'Albufera. Por su parte, Lima ha recordado la reciente aprobación en el Congreso de la Ley de Transición Ecológica y ha lamentado: "Parece que no hemos aprendido nada".

La síndica de Unides Podem ha apuntado al respecto que la DIA es del 2007, con lo que ha considerado esta decisión "un paso atrás". Por ello, ha incidido en que su formación se ha sumado a la vía judicial que ha iniciado la Comissió Ciutat-Port.

De hecho, la portavoz adjunta de Unides Podem Estefanía Blanes ha argumentado en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces que defienden que el puerto sea "un referente a nivel mundial, pero no de contaminación y sobreexplotación de la ciudad por culpa de estas políticas de mercancía sin control y sin ningún tipo de rentabilidad".

DIQUE DE ABRIGO

Por parte de Compromís, Fran Ferri ha remarcado que "no tiene ningún sentido que un proyecto hecho en base a normativas de los años 90 no vaya a presentar una nueva DIA para ver si se adapta al entorno" y ha aseverado que el puerto "no quiere una nueva declaración porque tienen claro que no cumpliría los parámetros actuales".

En este sentido, ha señalado que su formación "irá más allá" y "agotará todas las vías necesarias" en el ámbito parlamentario para que no se lleve a cabo esta obra y que "València sea una ciudad con puerto, y no el puerto una megaestructura al lado de una ciudad". Por ello, ha planteado que si finalmente no se realiza la ampliación se podría eliminar el dique de abrigo.

No lo ve así Mata, para quien esta infraestructura "no se puede revertir técnicamente", y ha abundado en que este proyecto "tiene uan concesión adjudicada", por lo que, de no llevarse a cabo, habrá que "indeminizar".

En este sentido, ha pedido "poner en la balanza todo" y ha lamentado que en este proyecto se han dado "pasos irreversibles". "Lo malo de no gobernar siempre es que cuando han gobernado otros han tomado decisiones y tienes que asumirlas", ha manifestado.

De hecho, ha indicado que en el acuerdo entre PSOE y Compromís de investidura no se hizo mención explícita a la ampliación del puerto, y ha resaltado su apuesta porque esta sea de "emisiones cero" y que "no tenga coste medioambiental para la ciudad".

PP: "DELITO DE LESA PATRIA"

Por su parte, el portavoz adjunto del PP, Miguel Barrachina, ha aseverado que el planteamiento de Compromís y Unides Podem supone un "delito de lesa patria" (un delito que compromete la seguridad del Estado): "Mientras Tanger Med en el norte de Marruecos multiplica su capacidad o el Puerto de Barcelona se ha ampliado, aquí prohibimos inversiones privadas que no cuestan un euro de dinero público a los valencianos ni a los españoles".

Así, ha criticado el "boicot" de estas formaciones "e incluso de todo el Consell" y ha manifestado: "Después se quejan de que Madrid aglutina las inversiones del Estado, naturalmente porque aquí las despedimos. La inversión se desploma en la Comunitat mientras el centro, Madrid, acapara el 75% de las inversiones a nivel nacional porque allí, en lugar de expulsarlas y boicotearlas como aquí, les facilitan las ayudas".

Para la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, el proyecto de ampliación es "estratégico" para la ciudad y la Comunitat Valenciana y ha considerado que "puede seguir adelante" una vez se ha informado de que no es necesaria una nueva DIA.

La síndica de Vox, Ana Vega, ha destacado la generación de empleo que, a su juicio, se derivará de la ampliación, y ha criticado que la izquiera intente "frenar el progreso" y "no permitir que la ciudad de València y la Comunitat Valenciana crezcan".