València.- Giner (Cs): "Si parlem de l'ampliació del Port, regenerar les platges del sud és una prioritat"

Giner ha exigit que "totes les decisions es prenguen de forma conjunta i coordinadament entre les diferents institucions, per al que cal molta altura de mires i sentit d'estat".

"És necessari que l'ampliació del port respecte tots els requisits mediambientals i presentar un pla ferm i decidit de la regeneració de les platges del sud, afectades des de la segona ampliació, i en tercer lloc, cal donar-li una eixida logística a les mercaderies, perquè podrien embossar la ciutat", ha argumentat el portaveu 'taronja'.

"Tot el que no siga contemplar el port íntegrament i com un element de la ciutat és equivocar-se, per tant, entenem que la pregunta no és només si s'amplia o no s'amplia el port, han de complir-se els requisits mediambientals, invertir en regenerar les platges del sud i donar una solució logística a l'augment del trànsit de contenidors", ha incidit en un comunicat.

Sobre aquest assumpte, Giner ha explicat que "el president del Port de València, Aurelio Martínez, afirma que el port té 15 milions d'euros per a regenerar les platges del sud, per al que Costas ha de presentar un pla seriós". I adverteix: "En aquests moments no hi ha cap pla per a regenerar les platges, una cosa realment lamentable, perquè la realitat és que no hi ha més que visitar El Saler per a veure que ens estem quedant sense platges, i afectarà també a l'Albufera".

Finalment, ha exigit al primer edil, Joan Ribó, "que actue amb responsabilitat". "L'alcalde no pot adoptar una postura infantil, dient que no compten amb ell. El que estem demanant és cohesió i coherència i recordem al PSOE, que governa a València ciutat, en la Generalitat i a Espanya, i que si el seu pla és regenerar les platges, que ho faça", ha criticat.