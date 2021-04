Cataluña estudia implantar el salvaconducto cultural como excepción al confinamiento comarcal

La portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, ha afirmado este martes que el Procicat está estudiando la demanda del sector cultural catalán de implantar un salvoconducto cultural que permita saltarse el confinamiento comarcal para asistir a un espectáculo que se realice fuera de la comarca de residencia.

🔴Davant d’aquest nou i sobtat confinament comarcal, amb una afectació directa sobre

l’estabilitat de la programació dels espectacles i vers els clients que ja havien adquirit entrades per assistir a sessions de teatre, ADETCA exigeix (FIL👇🏼)#salconduitcultural #culturasegura pic.twitter.com/laCmz7vvT6 — ADETCA_teatre (@adetca_teatre) April 7, 2021

Budó ha indicado que el Procicat acabará de tomar una decisión al respecto a lo largo de esta semana. La pasada, la Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) hizo esta petición, a la que se adhirieron miles de artistas en las redes sociales.

El sábado pasado, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, confiaba en que, en los próximos días, se pueda hacer esta excepción al confinamiento comarcal, señalando de que se estará pendiente de la evolución de la pandemia. "Esperamos que en los próximos días, si los datos lo permiten, podamos hablar de revertir en parte esta medida".

La consellera consideraba que esta medida es "realizable", ya que las entradas permiten demostrar de forma sencilla la asistencia a un acto cultural. "Creemos que es muy viable. Así como no es el momento quizás de incrementar los aforos del 50% al 70%, porque los datos no lo aconsejan, en esta medida no vemos inconveniente", explicaba.