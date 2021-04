Climent assegura que l'ampliació nord del Port de València "no fa falta de cap de les maneres"

Entre aquestes alternatives, Climent ha animat a mirar cap al veí Port de Sagunt, on considera que es podrien escometre actuacions. Des del seu punt de vista, "en un moment d'emergència climàtica" com a est cal "buscar altres alternatives que realment milloren el funcionament de la nostra economia i que capitalitzem o vertebrem les polítiques econòmiques".

En declaracions als mitjans després de la presentació del 'Estudio de los efectos de la COVID-19 sobre la industria valenciana', el conseller s'ha pronunciat així "en la mateixa línia" que ja ho han fet altres dirigents del seu partit, Compromís, després que Ports de l'Estat haja determinat que la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) per a l'ampliació nord del Port de València, concedida en 2007, segueix vigent i que l'Autoritat Portuària de València (APV) és l'encarregada de determinar la necessitat d'una nova avaluació.

Per al conseller d'Economia Sostenible, "hem de reflexionar molt al voltant del tema" i a més, "no deixar d'atendre les responsabilitats que té en aquests moments el Govern central per la qüestió de la Declaració d'Impacte Ambiental". Des del seu punt de vista, l'Executiu central el que ha fet és "llevar-se de damunt" el problema entorn de la DIA "per a generar un conflicte en l'àmbit territorial".