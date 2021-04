Ribó insiste en contar con una nueva DIA sobre la ampliación portuaria: "La ciudad no puede verse maltratada"

Ribó ha reiterado que la ampliación de este espacio comportará "problemas" de movilidad a la ciudad y a su área metropolitana y ha repetido su apuesta por el transporte metropolitano, además de advertir de las consecuencias medioambientales del citado proyecto.

El primer edil se ha pronunciado de este modo tras presentar en el Cementerio General de València el monolito en memoria de los represaliados por el franquismo, preguntado por la ampliación del puerto tras el informe jurídico de Puertos del Estado que determina que la DIA concedida en 2007 sigue vigente y que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) es la encargada de determinar la necesidad de una nueva evaluación y también por si el Ayuntamiento "va a presentare batalla" a esta entidad en su consejo de administración.

"La batalla está muy clara, yo no la voy a presentar. Hace dos años o dos años y medio que ya voté claramente que no a este tema. Por tanto, no se tiene que presentar. Está presentada desde hace mucho tiempo", ha respondido Joan Ribó.

El responsable municipal ha señalado, a continuación, que la obra de ampliación del recinto portuario valenciano "supone una serie de problemas medioambientales muy serios que se deben analizar y resolver", por lo que ha instado a "buscar soluciones".

"La Declaración de Impacto Ambiental para mí es imprescindible para afrontar una serie de problemas", ha manifestado en esta línea el alcalde.

"Problema número uno: de dónde vamos a sacar los millones de metros cúbicos para llenar esto; problema número dos y fundamental: qué vamos a hacer con la movilidad de esta ciudad y de su área metropolitana, cómo se va a resolver; y problema número 3: tenemos una ley de cambio climático, un problema de cambio climático, cómo afrontamos esto", ha expuesto.

Ribó ha abogado, como "vía de solución" a los "problemas" de movilidad y medioambientales, por fomentar el transporte ferroviario. "Utilicemos el tren seriamente, como se hace en Europa", ha aseverado, al tiempo que ha recordado que ya habló como "solución" de seguir el ejemplo "del puerto de Hamburgo".

"Yo no digo que no se tenga que hacer. Lo que digo es que se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, que normalmente se llama DIA", ha agregado el primer edil respecto a la ampliación.

Tras ello, Ribó ha repetido que "ante estos problemas se tienen que plantear soluciones porque la ciudad no puede verse maltratada como consecuencia de esta empresa". "Esa es mi posición, pero no de ahora. Hace de dos a tres años siempre ha sido la misma", ha subrayado el responsable municipal.