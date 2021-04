Giner (Cs): "Si hablamos de la ampliación del Puerto, regenerar las playas del sur es una prioridad"

Giner ha exigido que "todas las decisiones se tomen de forma conjunta y coordinadamente entre las diferentes instituciones, para lo que hace falta mucha altura de miras y sentido de estado".

"Es necesario que la ampliación del puerto respete todos los requisitos medioambientales y presentar un plan firme y decidido de la regeneración de las playas del sur, afectadas desde la segunda ampliación, y en tercer lugar, hay que darle una salida logística a las mercancías, porque podrían atascar la ciudad", ha argumentado el portavoz 'naranja'.

"Todo lo que no sea contemplar el puerto en su totalidad y como un elemento de la ciudad es equivocarse, por lo tanto, entendemos que la pregunta no es sólo si se amplía o no se amplía el puerto, deben cumplirse los requisitos medioambientales, invertir en regenerar las playas del sur y dar una solución logística al aumento del tráfico de contenedores", ha incidido en un comunicado.

Sobre este asunto, Giner ha explicado que "el presidente del Puerto de Valencia, Aurelio Martínez, afirma que el puerto tiene 15 millones de euros para regenerar las playas del sur, para lo que Costas debe presentar un plan serio". Y advierte: "En estos momentos no hay ningún plan para regenerar las playas, algo realmente lamentable, porque la realidad es que no hay más que visitar El Saler para ver que nos estamos quedando sin playas, y afectará también a La Albufera".

Finalmente, ha exigido al primer edil, Joan Ribó, "que actúe con responsabilidad". "El alcalde no puede adoptar una postura infantil, diciendo que no cuenten con él. Lo que estamos pidiendo es cohesión y coherencia y recordamos al PSOE, que gobierna en Valencia ciudad, en la Generalitat y en España, y que si su plan es regenerar las playas, que lo haga", ha criticado.