PP valora la inversión de Junta ejecutando obras en Benalmádena que PSOE "tenía en el cajón"

Así lo ha expuesto junto al portavoz 'popular' en el Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga), Juan Antonio Lara, durante una visita al municipio, marco en el que ha destacado que "la puesta en valor y adecuación del acueducto de Finale Ligure, en Arroyo de la Miel, se está acometiendo gracias a los 260.000 euros que ha puesto la Junta de Andalucía encima de la mesa".

"Esta pieza arqueológica del siglo XVIII refleja el despertar de este núcleo poblacional durante esa época industrial y, con su puesta en valor, el Gobierno andaluz del cambio evidencia su apuesta por nuestro patrimonio como elemento clave para atraer turismo y para generar empleo y riqueza", ha explicado Ruiz, señalando "el compromiso de esta Junta con los proyectos pendientes en Benalmádena".

De este modo, el dirigente 'popular' ha subrayado que "no es el único proyecto que el PSOE mantenía en el cajón en este municipio", alegando que "el instituto de Benalmádena pueblo será posible gracias a la apuesta real del nuevo Gobierno andaluz, que lo ha dotado por primera vez de presupuesto, incluyéndolo en el plan de infraestructuras educativas para 2020 tras años de promesas incumplidas por parte de los socialistas", ha advertido.

"Nos hemos encontrado 2.700 obras educativas sin acometer en toda Andalucía de los últimos años del PSOE al frente de la Junta, cientos de ellas en nuestra provincia, y lo que estamos haciendo es sacar esos proyectos de los cajones y dotarlos de presupuesto para que se puedan realizar", ha manifestado el parlamentario 'popular', apuntando como ejemplo al instituto de Benalmádena pueblo.

A nivel sanitario, ha continuado Ruiz, "encontramos el CARE de Benalmádena, que llevaba las especialidades comprometidas por el PSOE desde el año 2007", ha lamentado, afeando a Susana Díaz "que viniera aquí para reclamar su puesta en marcha cuando ella mantuvo esta actuación en el cajón durante más de una década".

Al respecto, ha pedido a los socialistas que "realicen un ejercicio de humildad y de arrimar el hombro", advirtiendo de que "si este nuevo Gobierno andaluz no avanza más rápido en sus iniciativas es precisamente por la herencia recibida del PSOE; todo lo que no se ha hecho en cuatro décadas no se puede arreglar en dos años", ha insistido.

"Lo importante para los vecinos es que, por fin, la Administración andaluza está centrada en lo importante y trabajando en las especialidades y en la ampliación del CARE de Benalmádena, igual que aborda de manera real la creación del instituto de Benalmádena pueblo o está poniendo en valor el acueducto de Arroyo de la Miel", ha concluido.

Para su parte, el vicepresidente local y portavoz municipal, Juan Antonio Lara, ha agradecido la apuesta por Benalmádena de la Junta y ha declarado que "el cambio ha llegado también a nuestra ciudad ya que se está haciendo en esta legislatura lo que solo quedaba en titulares de prensa en la etapa socialista".