El Principado impulsa un estudio para "dar luz" a la situación de los jóvenes asturianos

Clambor y Sierra han comparecido este martes en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), a petición del PP, para dar cuenta de la situación socioeconómica de los jóvenes del Principado ante el impacto de la COVID-19.

La consejera de Presidencia ha admitido que los jóvenes asturianos que se van de Asturias "emigran en busca de trabajo" y ha dicho que no reconocer esa razón sería una irresponsabilidad por su parte. "Esperemos que ese estudio que se está realizando dos dé más luz sobre la situación real de los jóvenes en Asturias", ha comentado.

Camblor ha culpado a la reforma laboral del PP la situación de precariedad y temporalidad que sufren muchos jóvenes en sectores particularmente castigados por la pandemia. "De aquellos polvos, estos lodos", ha dicho.

Ha defendido las acciones y programas que el Gobierno asturiano está activando para ayudar a los jóvenes. Sierra, por su parte, ha relacionado la baja tasa de actividad que existe en Asturias con el porcentaje de jóvenes que han llegado al nivel de educación superior, un 54,01%, una tasa que está siete puntos por encima de la media nacional.

Por otro lado, Camblor ha dicho que están trabajando en "dar una vuelta" al actual concepto de centros asturianos, estancias que existen fuera de Asturias que ofrecen información actualizada sobre ayudas, pero que actualmente son espacios que no resultan atractivos para la gente joven. Pretenden revertir esa situación.

Las explicaciones de la consejera no han convencido al diputado del PP Pablo Álvarez-Piré, quien ha recomendado a Camblor que no "escupa" tanto contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy porque los socialistas llevan dos años gobernando y no han puesto encima de la mesa ningún otro modelo. Además, ha dicho que gracias a esa regulación se ha podido recurrir a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que han servicio para "salvar" puestos de trabajo durante la pandemia.

Álvarez-Piré ha insistido en que siete de cada diez jóvenes asturianos están en desempleo y ha exigido al Gobierno del Principado que activen políticas "claras y concisa" para resolver una problemática que viene padeciendo Asturias desde hace muchos años. "Lo que ustedes proponen no funciona" o "la juventud no puede ser la que pague todo esto", le ha dicho el diputado del PP a Camblor.

Desde Ciudadanos, Luis Fanjul ha concluido que la situación de la juventud en Asturias es "dramática" y ha advertido que esto produce una desafección que es "caldo de cultivo para los populismos". Ignacio Blanco, de Vox, ha lamentado el "fracaso" del Gobierno en esta materia y ha dicho que las restricciones aplicadas por el Principado durante la pandemia han agudizado los problemas de los jóvenes. "Los jóvenes quieren trabajo, no quieren subsidios", ha concluido.