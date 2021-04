El pasado domingo, muchos espectadores estuvieron pendiente de una esperada entrevista, la de Miguel Bosé con Jordi Évole en laSexta. El cantante habló por primera vez en televisión después de más de un año en el que ha estado en el foco de la polémica por sus ideas negacionistas de la Covid y por su juicio por la custodia de sus hijos con Nacho Palau.

Lo de Évole emitirá el próximo domingo la segunda y última parte de esta charla, pero mientras tanto Andreu Buenafuente ha querido mostrar su versión de la entrevista aportándole un toque de humor con la ayuda del imitador Raúl Pérez.

Este lunes, Late Motiv preparó una conversación idéntica entre el falso Miguel Bosé y el presentador catalán que estuvo llena de chistes y algún que otro zasca con las respuestas que había dado el artista.

"Buenas noches, Jordi", le dice el entrevistado. "Te lo he comentado antes, no soy Jordi, soy Andreu", aclara el conductor. "Claro, claro. Y yo no he probado la droga en mi vida", responde el imitador riéndose a carcajadas de forma inquietante.

"Antes de nada, para hablar conmigo quítate la mascarilla", le pide el falso Bosé. "No llevo mascarilla", le dice Buenafuente, a lo que el invitado responde: "¿Esa es tu cara? Lo siento mucho".

Bill Gates no quiere que escuches estas declaraciones de Miguel, de Bosé y de @raulperez_76. pic.twitter.com/1IP1bpiVTh — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) April 12, 2021

"Ayer dijiste que Miguel y Bosé son diferentes", comentó Andreu, haciendo que el imitador haga diferencias entre una persona "más salvaje", otra "sensata" y otras personalidades diferentes entre las que se incluyen Juan de Los Chunguitos o Toni Cantó.

"Estoy luchando contra un plan urdido por las élites que quiere meternos microchips en las vacunas. Van a caer todos, incluido tú, Jordi", le dice el 'Bosé sensato', mientras que el 'Bosé salvaje' se pone a cantar.

"Tengo una exclusiva mundial, lo que no conté ayer en el programa: el plan de Bill Gates. Voy a dar nombres porque el 5G va a traer cola", empieza a decir el imitador y su voz se queda silenciada durante un rato para después terminar el relato: "Y así es como terminaremos siendo esclavos sexuales de los marcianos".