Ana Obregón rinde un precioso homenaje a su hijo, Aless Lequio, cuando se cumplen once meses de su fallecimiento

Hoy, 13 de abril, se cumplen once meses del fallecimiento de Aless Lequio. Aunque no hay día que sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio, no se acuerden de él, este martes ha vuelto a ser una fecha muy señalada de sus vidas.

La desolación que siente la actriz se hace visible en cada una de sus apariciones en redes sociales, pero, como siempre, ha logrado sacar fuerzas para rendirle a su hijo un homenaje especial con un vídeo que ha superado las 91.000 reproducciones en Instagram.

"11 meses sin ti. 11 meses brillando cada día más intensamente en la eternidad. 11 meses plagados de miles de besos eternos que revivo cada segundo para seguir respirando. 11 meses en los que cuento cada día, porque cada día es un día menos para estar juntos en el paraíso. Y así será...", ha escrito Ana bajo el emotivo vídeo, plagado de recuerdos junto a su hijo.

La bióloga ha decidido retomar su vida profesional y, para ello, ha contado con el inestimable apoyo de su expareja, Alessandro Lequio. El colaborador de El programa de Ana Rosa ha estado siempre pendiente de Obregón, como deseaba Aless. "Al final de tu enfermedad le escribiste a tu mejor amigo haciéndole prometer que si algo te pasaba le pediría a tu padre que cuidara de mí. No te preocupes, mi Aless, tu padre es mi mayor apoyo", aseguró la actriz.