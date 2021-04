Cvirus.- Els brots es desplomen un 78% en l'últim mes a la Comunitat Valenciana

Així es desprèn de les dades facilitades aquest dimarts per la Conselleria de Sanitat, que subratlla que la reducció ha sigut pareguda tant en l'àmbit laboral com en l'àmbit social (-75% i -74%), i més acusada en l'educatiu (-93%).

En concret, en el primer període analitzat (11 febrer-11 de març) va haver-hi 112 brots laborals, que van passar a 28 en el segon interval (12 març-12 abril). Pel que fa als brots d'origen educatiu, la caiguda va ser de 175 a 13.

Sobre l'origen, la Conselleria recalca que es confirma novament que continuen en primer lloc els brots associats a l'àmbit social, la gran majoria en el context de reunions de familiars i/o amistats.

Quant a localització territorial, no s'aprecien grans diferències entre les províncies de València i Castelló (amb una reducció de -75% i -69% respectivament). La caiguda ha sigut de -87% en la província d'Alacant.

Els números són els següents: a Alacant es passa de 233 brots a 31; a València, de 504 a 125 i en la demarcació de Castelló, de 61 a 19.

VACUNACIÓ I MESURES DE CONTROL

L'avanç en el procés de vacunació i les mesures addicionals de contenció i control de la pandèmia adoptades a la Comunitat Valenciana coincideixen en el temps amb la millora d'aquests indicadors.Aquestes "bones xifres són un motiu d'esperança" però, en paraules de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, "no es pot baixar la guàrdia".

La flexibilització de mesures va entrar en vigor el dilluns i que afecta a reunions socials, hoteleria i restauració, activitats esportives i a visites a les residències de majors immunitzades "són fruit de l'esforç, la responsabilitat i el sacrifici de tota la ciutadania, i del treball admirable dels i les professionals de la Sanitat".

"Hem de continuar remant tots en la mateixa direcció per a mantindre'ns en aquesta senda d'estabilitat. Afrontem un repte col·lectiu sense precedents i el comportament individual, com ens està demostrant la pandèmia, no afecta només a qui ho fa, ens repercuteix a tots i totes, tant para ben com para malament", ha assegurat Barceló.