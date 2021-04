Cultura augmenta les ajudes a la producció editorial fins al milió d'euros

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la convocatòria per als llibres publicats en castellà i valencià per empreses editorials comercials que tinguen com activitat l'edició de llibres en el territori valencià i nombre de dipòsit legal de l'any 2020.

El milió d'euros supera els 800.000 euros destinats l'any passat i duplica la quantitat assignada en 2019. La distribució de l'ajuda atorga el 60% per als llibres publicats en valencià i el 40% per als llibres en castellà, destaca l'administració autonòmica.

Els llibres objecte de la subvenció hauran d'estar editats per empreses editorials la producció de les quals siga comercialitzada a través de llibreries i adequar-se a una de les següents categories: obres de referència i consulta (llibres d'història, bibliografies, etc.), obres de pensament en disciplines humanístiques o científiques, obres de ficció i obres de ficció de caràcter infantil i juvenil.

Així mateix, hauran de presentar un tiratge mínim de 500 exemplars (en el cas d'obres de poesia el tiratge mínim serà de 100 exemplars) i posseir un mínim de 50 pàgines per exemplar, excepte els llibres infantils, de teatre i de poesia.

Un altre requisit és ser una primera edició d'una obra inèdita, o bé d'una obra l'última edició de la qual tinga més de 15 anys, en la llengua que es proposa publicar. Es podran subvencionar projectes editorials que incorporen a una obra ja editada una novetat (estudi crític, nova traducció, etc.) que, segons el parer de la comissió de valoració, tinga especial rellevància cultural.

També podran optar a aquesta ajuda les partitures publicades per editorials que tinguen com activitat l'edició de llibres en l'àmbit competencial de la Generalitat, sempre que compten amb un mínim de quatre pàgines i un tiratge mínim de 300 exemplars.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

FIRES INTERNACIONALS

D'altra banda, la Conselleria de Cultura ha convocat les subvencions destinades a la participació en fires internacionals del sector del llibre com a mitjà per a afavorir la internacionalització del sector del llibre valencià.

Seran objecte de subvenció els gastos realitzats que responguen de forma directa i indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada i resulten estrictament necessaris per a la realització d'aquesta activitat.

La línia pressupostària destina 25.000 euros a aquestes ajudes i s'estableixen dos conceptes pels quals es podrà rebre: per la participació i inscripció amb un estand individual en les fires internacionals del sector del llibre sempre que en aquestes fires no existisca la possibilitat de participar en un estand de la Generalitat Valenciana i pel finançament de borses de viatge que permeten l'assistència a fires internacionals del sector del llibre, detalla el departament que dirigeix Vicent Marzà en un comunicat.

Totes les activitats i gastos subvencionables hauran d'haver sigut realitzats, facturats i pagats entre el 22 de juliol de 2020 i la data de finalització de presentació de sol·licituds.

Podran obtindre la condició de persona beneficiària les empreses editorials, les persones escriptores o il·lustradores i les associacions del sector del llibre, siguen persones físiques o jurídiques.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies naturals a explicar des de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).