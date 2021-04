MÉS per Menorca se toma un tiempo de reflexión en sus negociaciones con MÉS per Mallorca sobre la creación de una marca

El coordinador de la formación menorquinista, Damià Moll, ha explicado este martes en declaraciones a Europa Press que el motivo de esta suspensión de las negociaciones tiene su origen en la publicación por parte de MÉS per Mallorca de diversos documentos que, según ha dicho, todavía no conocían los afiliados de MÉS per Menorca, lo que ha creado gran malestar en la cúpula de la formación menorquina.

"MÉS per Mallorca no ha respetado ni el calendario, ni los tiempos establecidos, para anunciar públicamente la creación de esta marca estable soberanista, apropiándose de alguna manera de lo que siempre ha sido una iniciativa conjunta", ha explicado MÉS per Menorca.

Sin embargo, Moll ha considerado necesario "tomarse un tiempo de reflexión, pero con la voluntad de continuar hablando", aunque ha matizado que "las formas de actuar de MÉS per Mallorca tendrán que cambiar si quieren que el proyecto salga adelante".