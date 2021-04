Av.- Oltra compareixerà en el ple per a donar explicacions sobre el cas d'abusos a una menor tutelada

Així ho han confirmat els diferents grups polítics en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics, que han inclòs aquest punt en el pròxim plenari. Oltra va demanar comparéixer en Les Corts després de conéixer-se la sentència que condemna a cinc anys de presó a aquest educador, ex-marit seu.

La sentència de la sala segona de l'Audiència Provincial de València condemna a l'educador social per abusos sexuals a aquesta menor tutelada per la Generalitat i en acolliment en un centre de València, entre els anys 2016 i 2017, quan l'adolescent tenia 14 anys, en l'interior del propi centre.

Per açò, en un vídeo publicat després de conéixer-se la sentència, va demanar comparéixer en Les Corts per a "donar totes les explicacions" sobre l'actuació de la Conselleria i seues pròpies, i va considerar: "També serà una ocasió per a comprovar si el verdader interés dels partits polítics, dels diputats i diputades i també l'interés mediàtic és sobre la víctima, els fets i la sentència o per a culpabilitzar-me a mi d'alguna cosa que no he fet jo, culpabilitzar-me per extensió".

