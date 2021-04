Gabilondo insiste en que no subirá impuestos un día después de que el Gobierno lo planteara para Madrid

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, marca perfil propio y se desmarca del Gobierno en política fiscal. "No subiré los impuestos, mi compromiso sigue intacto", ha señalado ante la prensa en su visita a Coslada este martes, un día después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también socialista, plantease la posibilidad de subir los gravámenes al Patrimonio y Sucesiones. También el barón socialista y persidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, se ha mostrado a favor de la armonización planteada por la titular de Hacienda.

Gabilondo, no obstante, ha insistido en reivindicar su "competencia en política fiscal" si logra alcanzar la Presidencia y ha explicado que la economía madrileña necesita "recuperarse" en estos dos años que faltan para que vuelva a haber elecciones en mayo de 2023. "En Madrid no tendrá que pagar nadie ni un euro más en lo que tiene que ver en los impuestos", ha continuado. Además, ha querido incluso desvincular a Montero de esa posible subida alegando que la idea que se propuso este lunes "no es el plan Montero", sino que forma parte de una estrategia de reformas que Europa exige "para poder recibir los fondos de recuperación".

Las declaraciones del candidato madrileño llegan después de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se haya posicionado a favor de esa posible subida de impuestos. Tras la firma de un convenio de colaboración en materia de vacunación con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, Page ha reclamado "corregir desfases" y acabar con "17 escenarios distintos" en las comunidades autónomas con una armonización fiscal.

Además de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, competencia autonómica, Montero también propuso este lunes la subida del impuesto de Sociedades. Lo hizo tras presentar a los 17 expertos que abordarán la reforma fiscal que pretende impulsar el Ejecutivo y cuyo comité se constituyó ayer.

"Tenemos que ver cómo se tiene expresar esa contribución adicional que tienen que hacer los grandes patrimonios al conjunto de las arcas públicas", señaló la ministra. Los expertos tendrán hasta el 28 de febrero para presentar sus conclusiones, aunque la idea es que esas subidas, con las que se buscará acercar la presión fiscal de España a la media europea, es que se incluyan en los Presupuestos de 2022 y se noten a partir de enero.

Gabilondo irá al debate de Telemadrid

Por otro lado, el candidato socialista a la Comunidad de Madrid ha confirmado este martes que asistirá al debate organizado por Radio Televisión Madrid (RTVM) el próximo 21 de abril, en el cuarto día de campaña. También, ha dicho, está dispuesto a ir a "los que hagan falta".