La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha vuelto a cargar este martes contra Unidas Podemos y contra su líder, Pablo Iglesias, que también compite en la carrera por llegar a la Puerta del Sol el 4-M. En una entrevista, Monasterio ha vuelto a relacionar con la formación morada los disturbios que se produjeron en Vallecas la semana pasada durante un acto electoral de Vox y ha recordado que Unidas Podemos no los condenó.

"Podemos tiene que ser ilegalizado. Pablo Iglesias primero señaló, luego nos mandó a sus brigadistas a matarnos y después de eso justificó el ataque a Vox", ha afirmado Monasterio en los micrófonos de Es Radio. Para la líder de Vox, el cabeza de lista de Unidas Podemos está "amparando la violencia, el terrorismo", a pesar de haber sido un político "con responsabilidades".

La candidata de Vox ha insistido en que está centrada en recabar el mayor número de sufragios posibles para tratar de "frenar a la izquierda" en Madrid y a sus políticas porque, según ha opinado, "de nada sirve que no dejes entrar a la izquierda en Madrid, si resulta que sigues permitiendo todos los mantras ideológicos".

"Desde Madrid es donde se va a empezar la batalla para que salgan estos impresentables", ha insistido Monasterio, que se ha mostrado dispuesta a sentarse con Isabel Díaz Ayuso si es necesario ponerse de acuerdo para formar un gobierno tras las elecciones. "Yo me siento con Ayuso sin ningún problema para llegar a acuerdos ahora, por la otra parte, yo no he escuchado esto", ha confesado.

El Ejecutivo ideal para la líder de Vox no debe tener más de siete consejerías, en línea con el ahorro de gastos políticos en el que cree la formación que preside Santiago Abascal, que también está a favor de reducir a la mitad los diputados de la Asamblea.