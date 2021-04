El PP asegura que la EMT es "una olla a presión que puede estallar en cualquier momento"

Pérez ha expresado su preocupación por la concentración que los trabajadores de la EMT han convocado para el 27, a las 10 horas, para pedir la dimisión del gerente de la compañía, Mateu Marcús, a quien ha señalado como "el principal responsable del conflicto que viene cociéndose desde principios de la presente legislatura" por su actitud "dictatorial y poco dialogante", como denuncia la plantilla, según han mostrado en una nota de prensa.

También ha señalado al regidor Francesc Dalmau "por su incapacidad" a la hora de reconducir la situación. La regidora 'popular' ha sostenido que, además de no respetarse los acuerdos de septiembre del pasado año, la empresa acumula tres condenas por vulnerar los derechos sindicales, "no devuelve a los trabajadores las horas de la distribución irregular de la jornada, no pacta las vacaciones que están pendientes y cambia criterios de manera unilateral".

"Tampoco se han instalado baños en todas las cabeceras de líneas, no se han recuperado todas las líneas previas al estado de alarma, como también se acordó, y no se ha consensuado el servicio a la demanda", ha indicado.

Por otra parte, la regidora ha informado de que la Sociedad Municipal Aparcamientos y Proyectos (SMAP) ha pretendido gastarse más de 81.000 euros públicos en la compra de cuatro vehículos a través de la modalidad de 'renting' sin tener en cuenta la Ley 10/2019 de Cambio Climático y Transición Energética aprobada por el gobierno del Pacte, algo que el gobierno del alcalde Hila ha tenido que reconocer, a preguntas del PP.

Pérez ha acusado a Hila de tener "poca sensibilidad con el cambio climático y por no apostar por la sostenibilidad de la cual hacen bandera" tras haber conseguido que no prospere el expediente de contratación para la compra de dos vehículos a gasolina y otros dos híbridos cuando el artículo 63 de la citada Ley recoge que "las administraciones públicas y las empresas están obligadas, a la hora de renovar sus respectivas flotas, a sustituir progresivamente sus vehículos de combustión interna por vehículos libres de emisiones".

Para la regidora 'popular' "es muy importante dar ejemplo" por lo que "no se entiende que después de dos años de estar vigente la Ley, la Administración apueste por coches de bajas emisiones o híbridos cuando debería hacerlo por vehículos libres de emisiones, como bien indica la Ley".