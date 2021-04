La Federació d'AAVV exigeix paralitzar l'ampliació del Port i demana que es debata el seu trasllat a Sagunt

L'objectiu és, segons ha informat l'entitat en un comunicat, "analitzar la possibilitat de desmuntar els actuals dics d'abric que tant dany han fet i segueixen fent a les platges del parc natural de l'Albufera per a reutilitzar-los en una possible ampliació del Port de Sagunt, que satisfaça les necessitats d'espai de l'Autoritat Portuària de València (APV) a llarg termini".

Per a la Federació de veïns, aquesta opció, "realitzable tècnicament tenint en compte que, amb el seu nou projecte l'APV ja ha de desmuntar un contradic que va rebre finançament europeu, evitaria a més una infraestructura insostenible en termes econòmics i ambientals com és l'accés nord, viari lligat a l'ampliació portuària pese que la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) de 2007 no ho contempla".

Aquesta opció, a més, "garantiria les previsions de nous llocs de treball, sense entrar en unes xifres que els propis estibadors han qüestionat en les seues al·legacions a causa de l'alta automatització amb la qual funcionaria la nova terminal".

"Es tracta d'obrir un debat seriós amb tots els actors polítics i ciutadans en el qual analitzem què model de port i de ciutat volem i en el qual es posen sobre la taula totes les externalitats i efectes que tindrà l'ampliació per als barris del Marítim i de les pedanies de Pinedo, El Saler i el Perellonet, així com per a les seues platges molt erosionades ja, la qual cosa posa en risc seriós el Parc Natural de l'Albufera", ha explicat la presidenta de l'entitat veïnal, María José Broseta.

CRÍTIQUES Al GOVERN CENTRAL

Sobre els informes remesos per Ports de l'Estat, que deriven la responsabilitat de tramitar una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) a la pròpia APV, Broseta ha lamentat el "desistiment de funcions" del Govern central, "autocalificat com el més progressista i ecologista, en un projecte d'aquesta envergadura, especialment tenint en compte que fa un any va declarar l'Emergència Climàtica i que està tramitant una Llei de Canvi Climàtic".

A més, l'entitat ha subratllat que el ministre de Transports, José Luis Ábalos, del que depèn Ports de l'Estat, "va al·legar en 2007 contra l'ampliació com a regidor del grup municipal socialista", igual que la pròpia entitat veïnal. Les al·legacions arreplegades en la DIA, tant del grup socialista com de l'organització veïnal, "posaven el focus en què el projecte no estava degudament justificat i ja es proposava el seu trasllat a Sagunt".

"DESISTIMENT DE FUNCIONS"

"No entenem que el Ministeri de Transició Ecològica no haja participat en els informes de Ports de l'Estat i, per tant, exigim que, com a departament amb les màximes competències en matèria ambiental, no faça desistiment de funcions i analitze si realment aquest nou projecte que res té a veure amb el qual va obtindre la DIA en 2007 pot tindre algun efecte addicional negatiu per al medi ambient, especialment per a les platges del sud", ha comentat Broseta.

La Federació ha advertit que, malgrat que Ports de l'Estat considera en el seu informe que la DIA de 2007, basada en una llei de 1986, "no ha caducat (un aspecte jurídicament molt discutible), segueix havent-hi aspectes que incompleixen les condicions del document, o que almenys no estan degudament justificats, tal com deixa entreveure el mateix informe tècnic de l'organisme estatal en tot el que es refereix als abocaments al litoral per l'activitat dels dragatges o al material sobrant de demolicions".

ACCIONS JUDICIALS

La Federació mostra el seu suport "a quantes accions judicials duga a terme la Comissió Ciutat-Port per a paralitzar l'ampliació" amb l'objectiu que s'òbriga un debat ciutadà per a analitzar el model de port i de ciutat més adequat per al futur, "que tinga en compte l'interés general de tots i de totes".

"Estem davant un moment crucial per al futur de la ciutat; les futures generacions es mereixen que tirem el fre per a repensar un projecte d'aquestes dimensions que podria hipotecar el futur de la façana marítima, de les platges del sud i del parc natural de l'Albufera", ha afirmat Broseta, qui ha recalcat que l'alcalde socialista Ricard Pérez Casado "va assenyalar l'ampliació sud sobre la platja de Natzaret com l'aspecte de la seua gestió del que més s'ha penedit".