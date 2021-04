Contigo.- Las Navas centra su asignación del plan en mejoras en el Ayuntamiento, ciclo hidráulico e inversiones

Según ha detallado el alcalde, de esos 1,9 millones de euros, más de 449.000 euros serán dedicados a actuaciones en materia de ciclo hidráulico. "Vamos a mejorar la infraestructura de abastecimiento de agua y generar calles más accesibles, sobre todo para las personas mayores", ha indicado.

En materia de turismo, el Ayuntamiento de Las Navas prevé actuar en senderos y en la rivera del Ciudadeja, renovando la señalética y mejorando así la experiencia del turista.

Igualmente, la idea es mejorar el colegio público y la guardería, así como la reforma y modernización del edificio del Ayuntamiento, mediante una inversión de 734.000 euros.

Del mismo modo, hay previstas otras inversiones de mejora por valor de 352.686 euros; 274.321 euros para apoyo a empresas y al empleo local; 28.037 euros para la compra de maquinaria de mantenimiento urbano y vehículos para limpieza viaria; 29.391 euros para medidas de reactivación cultural y deportiva; 9.940 euros para ayudas de emergencia social; 15.424 euros para prevención de la exclusión social y 34.141 euros para eliminación de desequilibrios tecnológicos.

"Para un pueblo pequeño de 1.500 habitantes, ante la situación que nos encontramos con la pandemia y teniendo en cuenta el fenómeno de la despoblación, recibir esta inversión supone mucho para Las Navas de la Concepción. Es algo inimaginable", ha dicho el alcalde.

Villalobos, por su parte, ha indicado que "este municipio representa un botón de muestra del trabajo que venimos realizando desde hace mucho tiempo para que no exista desequilibrio territorial, para que no haya municipios de primera y de segunda. Eso no se puede quedar en el discurso, sino que hay que llevarlo a la práctica y esto es lo que hemos hecho con el Plan Contigo, mediante coeficientes correctores en beneficio de los más pequeños, como los que tienen una problemática como es el despoblamiento".