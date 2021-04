El 67% de les persones està preocupada per la dieta però no sap portar una alimentació saludable, segons nutricionistes

El 67 per cent de les persones està preocupada per la seua dieta, però no sap com dur a terme una alimentació saludable, segons ha assenyalat aquest dimarts la presidenta del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), Paula Crespo, que ha apuntat que el fet de com ens alimentem "va més enllà del que ens portem a la boca i té a veure també amb aspectes com l'educació, l'ambient que ens envolta o el canvi climàtic".