La borrasca podría dejar a partir del miércoles por la tarde más de 40 l/m2 en 24 horas en algunas zonas de la Región

Esta borrasca, que se colocará en el entorno del Estrecho de Gibraltar y pasará por el sur peninsular, dejará precipitaciones de carácter generalizado hasta la madrugada del viernes, aunque será la zona sur de la Región la que concentre el grueso de las lluvias.

No obstante, no se dará previsiblemente una situación tormentosa, pero el jueves será un día invernal, con cielos cubiertos, vientos de Levante con rachas fuertes y lluvias la mayor parte del día, de forma que las máximas diurnas se situarán entre los 10 y los 15º en la Región y no podrán subir. En Murcia capital, a modo de ejemplo, la máxima será de 13,3º, 10 grados más baja de lo habitual.

Bañón apunta a la confluencia de dos elementos; por un lado la borrasca, que viene del Atlántico y pasará por el sur de la Península; y por otro lado, el viento de Levante, que "alimentará de humedad la borrasca, lo que hará que las precipitaciones sean más eficientes".

El sábado las precipitaciones podrían estar más localizadas en la costa.